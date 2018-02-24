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24 Şubat 2018 14:19

Kadın futbolcular, maça çıkmadan ‘Cinsel istismara hayır’ pankartı açtı

Ataşehir’de kadın futbol takımlarının kıran kırana geçen maçında cinsel istismara uğrayan çocuklar unutulmadı.

Kadın futbolcular, maça çıkmadan ‘Cinsel istismara hayır’ pankartı açtı

24 Şubat 2018 14:19

Maça çıkan kadın futbolcular, ‘Çocuk istismarına hayır’ pankartı açarken, maç vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


TFF Kadınlar 1. Futbol Ligi’nin il iki sıradaki yenilgisiz takımları Ataşehir Belediyespor ile Konak Belediyespor, Ataşehir Yenisahra Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ataşehir Belediyespor kadın futbol takımı sahaya çıkarken ‘Çocuk istismarına hayır’ pankartı açtı.


Ataşehir Belediyespor kadın futbol takımının oyuncusu Sevgi Çınar, “Çok üzgünüz. Böyle şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. İnşaallah bundan sonra da iyi tedbirler alınır. Çocuklarımız bilinçlendirilir. İnsanlarımız bilinçlendirilir. Dilerim bir daha böyle şeyler yaşamayız” dedi.


Ataşehir Belediyespor Futbol Kulübü Başkanı Abdullah Der, “Özellikle çocuk istismarları ve kadına şiddete karşıyız. Türkiye’de bu tür olayların olmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Elimizden geldiği kadar bunları önlemeye çalışacağız. Buradan devletimize sesleniyorum. Bu tür olaylara bir an evvel dur denilmesini istiyoruz. Onun dışında bugün Konakla bir maçımız var. Aramızda 2 puan var. Konağı yenip bugün burada şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız” şeklinde konuştu.


Ataşehir Belediyespor oyuncularının bu hareketi izleyicilerden takdir toplarken, maç büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kıran kırana geçen maça vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.




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