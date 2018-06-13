Kafkasya’daki ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Kuzey Kafkasya’da düzenlediği yardım organizasyonları ile bilinen Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği bu Ramazan’da da Kafkasya’daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği, Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardey Balkarya Cumhuriyeti Dini İdare Başkanlığı ile işbirliğine girerek Ramazan Bayramı’na hazırlanan iki yüz aileyi sevindirdi. Yerel yiyeceklerle birlikte yağ, un, şeker, makarna, süt gibi gıdalardan oluşan kumanya paketlerini alan ihtiyaç sahipleri Türkiye’den yardımda bulunan soydaşlarına ve Türk kardeşlerine teşekkürlerini ilettiler.

“Çerkesler olarak yardım etmeye devam edeceğiz”

Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği adına açıklama yapan dernek başkanı Av. Yusuf Taş, "Bizler yaklaşık 154 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz ama anavatanımızı unutmadık. Halen oradaki soydaşlarımızla bağlarımız artarak devam ediyor. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. İhtiyaç sahiplerine yardımda dünyanın en başarılı ülkesi. Dünyanın her yerindeki sorunlu bölgelere ciddi yardımlar yapılıyor. Ancak maalesef Kafkasya denilince ancak sadece savaşlar akla geliyor. Savaş olmadığı sürece Kafkasya’daki ihtiyaç sahipleri pek akla gelmiyor. Bizler Kafkasya asıllı Çerkesler olarak dünyanın sorunlu tüm bölgelerine yardım ettiğimiz gibi anavatanımıza da yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Müslüman kardeşlerimizden ricamız Kafkasya’nın da sorunlu İslam coğrafyalarından biri olduğunu hatırlarında tutmaları ve yardım ellerini buraya da uzatmalarıdır" diye konuştu.