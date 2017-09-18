Kağıthane’de ders zili çaldı

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ders başı yapan öğrencileri ziyaret etti.

Tüm yurtta olduğu gibi 2017-2018 ders zili Kağıthane’de de çaldı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Fındıklı İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Başkan Kılıç, yapımı tamamlanan okulu gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle bol bol fotoğraf çektiren başkan Kılıç, okulun arka bahçesine de ağaç dikti. Okula ilk adımlarını atan öğrenci ve velilerinin heyecanları ise görülmeye değerdi.

‘’8 bin öğrencimizin çanta, defter ve kalem ihtiyaçlarını karşıladık’’

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ‘’2017-2018 Eğitim-öğretim yılı hem Kağıthane Belediyemizdeki hem de Türkiye’deki tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün burada yeni yapılan çok güzel 24 derslik diğer bölümleriyle birlikte yaklaşık 40 bölümlük bir okulumuzu hizmete açtık. Bu vesileyle cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza ve milli eğitim bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızın yeni eğtim-öğretim yılında hiçbir eksikleri kalmasın diye biz yanlarında oluyoruz. 8 bin öğrencimizin çanta, defter ve kalem ihtiyaçlarını karşıladık. Çocuklarımız eğitim öğretime başladığında hiçbir eksikleri kalmadan ders dönemine başlamış oluyorlar. Aynı zamanda her yıl okullarımızdaki ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza kıyafet desteğinde bulunuyoruz. Bu senede yine 5 bine yakın çocuğumuza ayakkabı, pantolon, gömlek, mont gibi kıyafet desteğinde bulunduk. Çocuklarımız aç, açık kalmasın her türlü ihtiyaçlarını karşılayalım güzel bir eğitim alsınlar istiyoruz. Devletimiz, milletimiz ve yerel yönetimlerimiz hep birlikte güzel Kağıthanemizi, güzel çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

4’üncü sınıfa başlayacağını söyleyen Zeynep Şavval, ‘’Tatil güzel geçti denize gittik. Bugün okul başlıyor. Çok mutluyum’’ ifadelerini kullandı.

Çocuğunu yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde yalnız bırakmayan Nursel Güleryüz, ‘’Çocuğumda bende heyecanlıyız. Oğlum çok mutlu öğretmenlerini ve arkadaşlarını özledi’’ şeklinde konuştu.