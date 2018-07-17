Kağıthane’de şehitler anıldı

Kağıthane’de 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü hainlerin saldırısı sonucu şehit ve gazi olan kahramanlar bir dizi etkinlik ve dualarla anıldı.

İlk etkinlik, ilçedeki tüm şehit ve gazi aileleriyle birlikte Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen buluşma programı oldu. Programa Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve ilçenin idari amirleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar okundu, birlik mesajları verildi.

Kağıthane’de düzenlenen bir diğer programsa 15 Temmuz Sergisi oldu. FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin İstanbul ve Ankara’daki olay anı fotoğraflarından oluşan sergiye vatandaşların ilgisi yoğundu. Sergiyi gezen Başkan Kılıç, sergi anı defterine şu satırları yazdı:

’’Tam 2 yıl önce ülkemizi bölmeye yönelik düzenlenen darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve 80 milyonun cesareti sayesinde önlendi. Hain darbe girişimini unutturmayacağız. Hepsi layık olduğu cezayı alana dek davaların takipçisi olacağız. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Kağıthaneli komşularımıza da o gece gösterdikleri azimli, kararlı ve cesaretli duruşlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah vatanımızı ve milletimizi korusun.’’

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında şehitler için çeşitli mahalle ve camilerde mevlit programları da düzenlendi. 15 Temmuz Pazar akşamıysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Şehitler Köprüsü’nde gerçekleşen anma programına on binlerce Kağıthaneli katıldı. Köprüdeki anma programının ardından Kağıthaneliler, Merkez Mahallesi Meydanı’na gelerek Demokrasi Nöbeti’ne devam etti.