Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Toki Şehit Er Yılmaz Özdemir İlköğretim Okulu’nda “Sağlıklı Beslenme ve Okul Çocuklarının Beslenmesi” konulu söyleşi düzenlendi.

Uzman Diyetisyen Aslı Kılıçlı tarafından verilen seminere öğrenciler ve ebeveynler katıldı. Kılıçlı, okul başarısını artıran beslenme yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

“Kahvaltıyı atlamayın”

Yeterli ve dengeli beslenme için sabah kahvaltısının olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Kılıçlı, “Okul başarımız için de sabah kahvaltısı asla atlanmamalıdır. Günde bir bardak süt için ve 5-6 öğün beslenin. Günde 3 saatten fazla aç kalmayın ve mutlaka 10-13 bardak su için. Tuz tüketimine dikkat edin. Uygun miktarda protein almalıyız. Sebze ve meyve tüketimi de oldukça önemlidir. Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve minerali almak için sebze ve meyve bizim için olmazsa olmazdır” diye konuştu.