Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 11:32

Kahvaltıyı atlamayın

Küçükçekmece’de düzenlenen söyleşide Uzman Diyetisyen Aslı Kılıçlı, “Okul başarımız için de sabah kahvaltısı asla atlanmamalıdır” dedi.

Kahvaltıyı atlamayın

23 Kasım 2017 11:32


Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Toki Şehit Er Yılmaz Özdemir İlköğretim Okulu’nda “Sağlıklı Beslenme ve Okul Çocuklarının Beslenmesi” konulu söyleşi düzenlendi.


Uzman Diyetisyen Aslı Kılıçlı tarafından verilen seminere öğrenciler ve ebeveynler katıldı. Kılıçlı, okul başarısını artıran beslenme yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulundu.



“Kahvaltıyı atlamayın”


Yeterli ve dengeli beslenme için sabah kahvaltısının olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Kılıçlı, “Okul başarımız için de sabah kahvaltısı asla atlanmamalıdır. Günde bir bardak süt için ve 5-6 öğün beslenin. Günde 3 saatten fazla aç kalmayın ve mutlaka 10-13 bardak su için. Tuz tüketimine dikkat edin. Uygun miktarda protein almalıyız. Sebze ve meyve tüketimi de oldukça önemlidir. Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve minerali almak için sebze ve meyve bizim için olmazsa olmazdır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç