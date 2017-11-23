Karadeniz ürünleri İstanbul’da tanıtılıyor

“Karadenizi Yaşayın” sloganıyla Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu öncülüğünde bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Karadeniz Festivali, Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı’nda devam ediyor. Karadeniz Bölgesi’nin yöresel lezzetlerinin, tarihi, kültürel değerlerinin yanı sıra Karadeniz illerinin tanıtıldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival alanında vatandaşlar Karadeniz müzikleri ile karşılanırken festivalde birçok Karadeniz lezzeti de vatandaşlara ikram edildi. Festivalde vatandaşlar Trabzon ekmeği, pekmez, peynir, mısır unu ve tereyağına yoğun ilgi gösterdi. Alanda vatandaşları karşılayan Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı Nurettin Turan ise Karadeniz ürünlerini hem tanıttı hem de İstanbulluları ürünleri tatmaya davet etti.

“Festivalimize rağbet çok güzel”

Karadeniz’in çok zengin bir kültürü olduğunu belirten Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı Nurettin Turan, “İstanbul dediğimiz 15 milyonluk bir şehir bunun da yarısından fazlası Karadenizli olunca ister istemez önce Karadenizlileri buluyoruz. Sonra Karadeniz’in o meşhur ürünleri, yöresel organik olarak fiyatlar da yarı yarıya ister istemez Karadeniz insanı kendi ürünleriyle buluştuğu zaman ayrı bir güzel oluyor. 3’üncüsünü düzenlemiş olduğumuz festivalimize rağbet çok güzel bütün Karadenizliler Beylikdüzü’nde. Ekmeğimizle başlayalım, yağımızla, peynirimizle devam edelim. Yöresel ürünlerimizin içinde olmayan yok ki. Sadece denemek başlamak lazım bir yerden bunu 81 vilayetin insanına öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Karadeniz yöresinin her zaman doğal olduğunu biliyorum”

Yiyecekleri alırken doğal ürünler tercih ettiğini bu yüzden de Karadeniz ürünleri tercih ettiğini ifade eden Gülbeyaz Akbaba, “Karadeniz yöresinin her zaman doğal olduğunu, çok beğendiğim ürünler olduğunu da biliyorum. Doğal olduğu için almak istedim. Mısır ekmeği, mercimek, pirinç, ekmek, doğal bulgur, tuz aldım. Hepsi çok güzel, yapanların ellerine sağlık” dedi.

“Bütün yurdumun ürünlerini seviyorum”

Karadeniz lezzetlerini çok sevdiğini alışveriş yapmak için geldiğini dile getiren Mehmet Nail Teke, “Ben bütün yurdumun ürünlerini seviyorum, bütün ürünler bizim. Karadeniz’in özellikle Trabzon’un ürünlerini seviyorum. Fındığı, tereyağı, mısırı bunlar hep özlediğimiz yediğimiz ürünler” diye konuştu.

26 Kasım’a kadar devam edecek olan festivalde Karadeniz’in kültürü, turizmi, Karadeniz ve illeri İstanbullulara tanıtılacak. Festival kapsamında vatandaşlar Karadenizli sanatçıların dinleme imkanı bulurken ünlü markaların indirim mağazaları da festivalde vatandaşların ziyaretine açık olacak.