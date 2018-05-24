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24 Mayıs 2018 05:04

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

İstanbul (İHA) – Karaköy’de 2008 yılında batan Karaköy iskelesinin yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan 81 metre uzunluğundaki Karaköy’ün yeni yüzer iskelesi, gece saatlerinde Haliç Tersanesi’nden alınarak, Karaköy’e getirildi.

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

24 Mayıs 2018 05:04


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Karaköy’ün yeni yüzer iskelesi, geçtiğimiz aylarda Tuzla Tersanesi’nden alınarak Haliç Tersanesi’ne getirilmişti. Şiddetli lodosta 2008 yılında batan Karaköy’ün yüzer iskelesinin yerine yapılan yeni iskele, Tuzla Tersanesi’nde inşa edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot yardımıyla Tuzla’da inşa edildiği tersaneden alınarak Haliç Tersanesi’ne getirilip iç dizaynı tamamlan akıllı yüzer iskele, bu gece römorkörlerle güvenli bir şekilde Karaköy iskelesine çekildi.



Köprüler trafiğe kapatıldı


İskeleyi taşıyan römorkörlerin geçişi nedeniyle Haliç Metro Köprüsü, Atatürk ve Galata Köprüsü, belediye yetkilileri ve trafik polisi tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra köprüler, her iki taraftan açılarak botların güvenli bir şekilde geçişi sağlandı. Karaköy iskelesine getirilen akıllı yüzer iskelenin son hazırlıkları tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde hizmete alınması planlanıyor.



Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlandı


İskele teknik özellikleri itibari ile 2 bin 236 metrekarelik alandan oluşurken, 2 bin ton ağırlığında bulunuyor. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre. İskele hizmet vermeye başladığında sancak ve deniz tarafındaki alınlık bölümünden aynı anda üç vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen iskelenin sahip olduğu çok amaçlı salon ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılması amaçlanıyor.



Öte yandan yeni yüzer iskele geçişi esnasında trafiğe kapatılan Atatürk Köprüsü, Haliç Metro Köprüsü ve Galata Köprüsü iskele geçişi sonrası yeniden trafiğe açıldı.




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