Karatede Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu

Akdeniz Oyunları’nda Karate Milli Takımı, beş kadın ve beş erkek sporcuyla Türkiye’yi temsil edecek.

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenecek 18. Akdeniz Oyunları’nda mücadele edecek Büyükler Karate Milli Takımı kadrosu belli oldu. 22 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak oyunlarda beş kadın, beş erkek sporcu karate branşında ay-yıldızlı formayı taşıyacak. Dört yılda bir düzenlenen ve 26 ülkeden 3622 sporcunun yarışmasının beklendiği 18. Akdeniz Oyunları’nda müsabakalar 33 disiplinde yapılacak. Tarragona 2018’e 345 sporcu ile katılacak Türkiye, İspanya (396 sporcu) ve İtalya’nın (419 sporcu) ardından en geniş sporcu kadrosuyla yarışacak üçüncü ülke olacak.

Karate müsabakaları 23-24 Haziran’da

Cambrills’in ev sahipliği yapacağı karate müsabakaları, 23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sadece ferdi kumite müsabakalarının yer aldığı oyunlarda toplam 10 dalda madalya dağıtılacak. 2013’te Mersin’de düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları’nda milli karateciler, altı altın ve iki gümüş madalya ile organizasyonu noktalamıştı. Son şampiyonlardan Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan ve Meltem Hocaoğlu, Tarragona’da unvanlarını korumaya çalışacak.

Karate müsabakalarda yarışacak milli sporcular şöyle:

Serap Özçelik Arapoğlu - Kumite 50kg

Tuba Yakan - Kumite 55kg

Merve Çoban - Kumite 61kg

Eda Eltemur - Kumite 68kg

Meltem Hocaoğlu - Kumite +68kg

Eray Şamdan - Kumite 60kg

Burak Uygur - Kumite 67kg

Erman Eltemur - Kumite 75kg

Uğur Aktaş - Kumite 84kg

Rıdvan Kaptan - Kumite +84kg