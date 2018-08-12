Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 01:07

Kartal’da feci kaza: 6 yaralı

Kartal D-100 karayolunda bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak başka bir araca çarptı.

Kartal’da feci kaza: 6 yaralı

12 Ağustos 2018 01:07

Kazada ikisi ağır altı kişi yaralandı.


Kaza, 23.30 saatlerinde Kartal D-100 karayolu Cevizli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 HN 2333 plakalı otomobil D-100 karayolunda süratli bir şekilde ilerlerken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak yine aynı yolda seyir etmekte olan 34 BDY 504 araca çarptı. Kaza sonrası olayı gören vatandaşlar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan vatandaşlar çevrede ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


AYDINLATMA DİREĞİ YAMULDU


Öte yandan kaza sonrası, D-100 karayolu üzerinde bulunan aydınlatma direği, otomobilin çarpmasıyla düşme noktasına geldi. Trafiği tehlikeye düşüren aydınlatma direğine, itfaiye ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç