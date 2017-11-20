Kartallı sanatçı Hüseyin Reha Tanyeri eserleriyle anılıyor

Kartal Belediyesi fuaye alanında 21 Mart 2016’da yaşamını yitiren sanatçının ahşap ve oymacılık eserlerinin yer aldığı sergiye Hüseyin Reha Tanyeri’nin eşi Güneş Tanyeri, kızları Aysun Tanyeri, Ayşegül Samurtaş, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, merhum sanatçının arkadaşları ve belediye personeli katıldı. Sergide sanatçının ahşap ve oyma sanatıyla yaptığı dekoratif tablolar, hat yazıları ve çok sayıda eser yer aldı. Tanyeri ailesi, sergide duygulu anlar yaşadı.

Ahşap ve oyma sanatçısı Hüseyin Reha Tanyeri’nin eşi Güneş Tanyeri, “Ahşap oymacılık, geleneksel Türk el sanatlarının en değerli parçalarından birini oluşturur. Kimi zaman bir cami kapısının kanadında, kimi zaman bir genç kızın nişan tepsisinde, bazen de dekoratif bir kutuda karşımıza çıkabilir. Ahşap oyma ustalarının en önemli özellikleri sabırdır. Usta zanaatkârların elinde bir dantel gibi işlenen ağaç, tıpkı bu sergimizde olduğu gibi bizlere estetik açıdan görsel bir şölen sunar. Reha Tanyeri’nin uzun yıllar uğraş vererek oluşturduğu eserler, sabrın ve azmin bir yansımasıdır. Eşim Hüseyin Reha Tanyeri’nin doğum haftasında açtığımız bu anma sergimizde kendisini rahmetle anıyor, ruhun şad olsun diyoruz. Kendisini eserleriyle beraber hep yaşatacağız” dedi.

Sergi, 23 Kasım’a dek sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.