Kasım Alper Özdemir, Isparta'da aşkı yeniden yazdı

Şiirleriyle yeni nesle kendisini sevdiren Kasım Alper Özdemir Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesinde muhteşem bir şiir dinletisine imza attı.

SDÜ Milli Kültür Topluluğunca ‘Aşk Yeniden Yazılıyor' isimli bir şiir dinletisi düzenlendi. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Şair Kasım Alper Özdemir öğrencilerle buluştu.

‘Aşk Yeniden Yazılıyor' isimli şiirini seslendirerek söyleşi ve şiir dinletisine başlayan Özdemir, şiir ve şiirin özellikleri hakkında bilgiler verdi. "Bizim tarihimiz ve geçmişimizde nice güzel şiirler, şairler vardır” diyen Özdemir, kendisinin şiir sevdasının Mevlana'nın Mesnevisi ile oluştuğunu söyledi. Özdemir eğer şiiri seviyorsanız Nâzım Hikmet'i de Necip Fazıl Kısakürek'i ayrım yapmadan okumalı ve hepsinin hayatından notlar çıkartmalısınız, diyerek tecrübelerini de paylaştı.

Etkinlik içerisinde öğrencilere ve akademisyenlerde şiir okudular.

‘Etme', ‘Üşüyorum', ‘Ben Sana Mecburum' gibi şiirleri de yorumlayan Özdemir, "Bizler hayatımızda çoğu defa incitiyor veya inciniyoruz gerçek şu ki dünyanın bir saniyesine bile hükmedemiyoruz. Yunus Emre'nin “Sevelim sevilelim” sözünü kendimize aşılarsak her şey çok daha güzel olur" diyerek davetleri için SDÜ Rektörlüğüne ve Milli Kültür Topluluğu Başkanı Muhsin Bahadır Kıymacı'ya teşekkür etti.

Dinletinin ve söyleşinin ardından Özdemir, kitaplarını imzalayarak, şiir severler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.