’Kedicikler’ cezaevine el sallayarak geldi

Kamuoyunda ’Kedicik’ olarak bilinen kadınların cezaevine girişleri sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallamaları dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Polisi tarafından Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda kamuoyunda Adnan Oktar’ın yanındaki ’Kedicik’ olarak bilinen kadınlar da gözaltın alınmıştı. Gözaltına alınan kadınlardan bir kısmı ise sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan kadınlar Bakırköy’de bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, Çevik Kuvvet Polisi’ne ait bir araçla getirildi. Kadınların cezaevi kapısından içeri girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallamaları ise dikkat çekti.