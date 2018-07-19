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19 Temmuz 2018 10:30

’Kedicikler’ cezaevine el sallayarak geldi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar Bakırköy’deki Kadın Cezaevine getirildi.

’Kedicikler’ cezaevine el sallayarak geldi

19 Temmuz 2018 10:30

Kamuoyunda ’Kedicik’ olarak bilinen kadınların cezaevine girişleri sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallamaları dikkat çekti.


Geçtiğimiz hafta İstanbul Polisi tarafından Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda kamuoyunda Adnan Oktar’ın yanındaki ’Kedicik’ olarak bilinen kadınlar da gözaltın alınmıştı. Gözaltına alınan kadınlardan bir kısmı ise sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan kadınlar Bakırköy’de bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, Çevik Kuvvet Polisi’ne ait bir araçla getirildi. Kadınların cezaevi kapısından içeri girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallamaları ise dikkat çekti.




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