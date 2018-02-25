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25 Şubat 2018 12:28

Kenan Sofuoğlu, sezonun ilk yarışında 13. oldu

Avusturya’da yapılan Dünya Supersport Şampiyonası ilk yarışını Fransız Lucas Mahias kazanırken, milli sporcu Kenan Sofuoğlu ise yarışı 13.

Kenan Sofuoğlu, sezonun ilk yarışında 13. oldu

25 Şubat 2018 12:28

sırada tamamladı.


Avustralya’nın ev sahipliğinde organize edilen Dünya Supersport Şampiyonası’nın ilk yarışı 4 bin 445 metre uzunluğundaki Phillip Island Pisti’nde yapıldı. GRT Yamaha Takımı’ndan Lucas Mahias, pole pozisyonunda başladığı yarışı birinci tamamladı. Milli sporcu Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu ise 3. sırada başladığı yarışı 13. sırada tamamladı. Dünya Supersport Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 24-25 Mart’ta Tayland’da organize edilecek.


Sezonun ilk yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:



1 - Lucas Mahias (Fransa) - 25 puan


2 - Randy Krummenacher (İsviçre) - 20


3 - Sandro Cortese (Almanya) - 16


4 - Federico Caricasulo (İtalya) - 13


5 - Luke Stapleford (Büyük Britanya) - 11


13 - Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 3




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