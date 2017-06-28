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28 Haziran 2017 11:47

Kenny Gabriel, Panathinaikos’ta kaldı

Yunan Ligi ekiplerinden Panathinaikos Superfoods, Amerikalı oyuncusu Kenny Gabriel ile sözleşme yeniledi.

Kenny Gabriel, Panathinaikos’ta kaldı

28 Haziran 2017 11:47


Bu sezon THY Euroleague’de son 8’de Fenerbahçe’ye elenen, Yunan Ligi’nde de finalde Olympiakos’u geçerek şampiyon olan Panathinaikos Superfoods, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yunan ekibi, bu kapsamda takımın yıldız oyuncularından Kenny Gabriel ile yeniden anlaştı. Panathinaikos, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 1+1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.


Daha sonra açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, “Panathinaikos’da kalacağım için mutluyum. Takımı, taraftarları ve Yunanistan’ı seviyorum” diye konuştu.


Gabriel, Panathinaikos ile bu sezon THY Euroelague’de 8.7 sayı, 5.4 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Yıldız oyuncu daha önce Türkiye’de Pınar Karşıyaka formasını giymişti.




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