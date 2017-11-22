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22 Kasım 2017 10:37

Kırgız belediye başkanlarına Bağcılar’da finans yönetimi sunumu

Türkiye’de bir dizi ziyaretlerde bulunan 10 Kırgız belediye başkanı, Başbakanlık ve TİKA işbirliğinde düzenlenen bilgi ve tecrübe paylaşım programına katıldı.

Kırgız belediye başkanlarına Bağcılar’da finans yönetimi sunumu

22 Kasım 2017 10:37

Belediyelerde bütçe çalışmalarını yakından görmek ve tecrübelerden yararlanmak için Bağcılar Belediyesini de ziyaret eden heyete bütçenin kullanımı ve finans yönetimiyle ilgili sunum yapıldı.


Başbakanlık ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ortaklaşa düzenlediği Kırgızistan belediye başkanlarına yönelik bilgi ve tecrübe paylaşım programı kapsamında 10 Kırgız belediye başkanı Bağcılar Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında Batken, Kızıl-Kıya, Toktogul, Karakol, Balıkçı, Talas, Tokmok, Kadamjay, Uzgen ve Nookat belediye başkanları hazır bulundu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kırgız başkanlara yaptığı konuşmada, “Ata yurdundan gelen siz Kırgız kardeşlerimizi burada görmek bizi çok mutlu etti. Kırgızistan’la ilişkilerimiz çok sıcak. Ramazan ayında Bişkek’te iftar programlarımız da oldu. Her zaman her konuda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.



“Organizasyon şemamızda en başta her zaman halk vardır”


Kırgız belediye başkanlarına “Belediyelerde Finans Yönetimi” konulu sunum yapıldı. Sinevizyon eşliğinde yapılan sunumda, “Belediyelerde finans, var olan kaynakların kullanma işidir. Biz de her meclis yenilendiğinde 5 yıllık stratejik plan yapıyoruz. Öncelikle durum, iç çevre ve dış çevre analizi yapıyoruz. Analizler sonucunda nerede olduğumuzu görüyoruz. Ardından kurum için arzu edilen geleceği planlıyoruz. 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsak onu planlıyoruz. Orta ve uzun vadeli amaçları belirliyoruz. Hedefler koyuyoruz. Hedefe ulaşmak için hangi operasyonlar yapmamız gerektiğini belirliyoruz. Daha sonra bunlarla ilgili inceleme ölçme ve raporlama çalışması yapıyoruz. Organizasyon şemamızda en başta her zaman halk vardır. Halkımız ile istişareler yaparak projeleri hayata geçiriyoruz” denildi.


Sunumun ardından konuk belediye başkanlarının yönetim, bütçe ve devlet-belediye ilişkilerine yönelik sorularını yetkili birimler cevaplandırdı. Kırgız belediye başkanlarının ağırlandığı toplantıda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya Başkan Yardımcıları Kenan Gültürk, Ali Aydın ile Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Akif Görentaş ve Mali Hizmetler Müdürü Hakim Subaşı da eşlik etti.




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