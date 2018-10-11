Kız çocuklarına destek; 5 yılda 25 milyon dolarlık fon toplanacak

Hedeflenen katkının 5 milyon dolarlık kısmını Vodafone Grup Vakfı sağlayacak.

Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect, dünyanın 25 ülkesinde 13-19 yaş arası genç kızların mobil teknolojilere nasıl eriştiklerini ve bu teknolojileri nasıl kullandıklarını ortaya koyan ‘Real Girls, Real Lives, Connected' adıyla kapsamlı bir rapor yayımladı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yayımlanan rapora göre, bu ülkelerde cep telefonu sahibi olan erkek çocukların oranı kız çocuklarının 1,5 katı iken, akıllı telefon sahibi erkek çocukların oranı kız çocuklarının 1,3 katına ulaşıyor. MIT D-Lab danışmanlığında hazırlanan raporda, toplumsal önyargılar ve diğer engeller nedeniyle kız çocuklarının mobil teknolojilere erişim ve bu teknolojileri kullanma konusunda erkek çocuklara göre daha katı kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Vodafone Grup Vakfı'ndan 5 milyon dolarlık destek

Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect ayrıca, raporun sonuçlarından yola çıkarak, 8 ülkede 7 milyon korunmasız kız çocuğunun mobil teknolojilerin gücüyle desteklenmesi için harekete geçti. Bu doğrultuda farklı iş ortakları ve fon sağlayıcılar ile birlikte çalışan Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect, 5 yılda 25 milyon dolara yakın fon yaratılmasını hedefliyor. Hedeflenen toplam katkının 5 milyon dolarlık kısmını Vodafone Grup Vakfı sağlayacak.

“Kız çocukları ihmal ediliyor”

Vodafone Grup Vakfı Direktörü Andrew Dunnett, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Kız çocukları ihmal ediliyor. Pek çok ülkede mobil teknolojilere erişim kız çocuklarının sağlığı, eğitimi ve gelişimi açısından önem taşıyor. Kız ve erkek çocukların mobil teknolojilere eşit erişime sahip olmadıklarını görüyoruz. Bu gerçekle yüzleşmeli ve kız çocuklarına sahip çıkarak ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler geliştirmeliyiz. Bu raporla, teknoloji ve kalkınma alanında faaliyet gösteren kuruluşlar nezdinde farkındalık oluşturarak ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olarak Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik somut adımlar atılmasını hedefliyoruz.”

Cep telefonunu ödünç alıyorlar

Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde kız çocuklarının mobil telefonlara erişimi beklenenden yüksek. Araştırmaya katılan kız çocuklarının yüzde 44'ü bir cep telefonu sahibi iken, yüzde 52'den fazlası mobil erişim için bir cep telefonu ödünç almak zorunda kalıyor. Raporda, cep telefonları sayesinde kız çocuklarının kendilerini daha bağlantılı hissettikleri(yüzde 50), eğitime erişim sağladıkları (yüzde 47), daha az sıkıldıkları (yüzde 62), kısıtlı bilgiye daha fazla eriştikleri (yüzde 26) ve özgüvenlerinin arttığı (yüzde 20) belirtiliyor.

Bununla birlikte, kız çocuklarının cep telefonlarına erişimi ve bu telefonları kullanım oranı, kız çocuklarının erkek çocuklarla aynı özgürlüklere sahip olmasını engelleyen negatif toplumsal normlar nedeniyle ciddi biçimde kısıtlanıyor. Araştırmaya katılan erkek çocukların üçte ikisinden fazlası (yüzde 67) bir cep telefonuna sahip olduğunu söylerken, bu oran kız çocuklarında yüzde 44'te kalıyor. Diğer yandan, erkek çocukların sadece yüzde 28'i cep telefonu ödünç alırken, bu oran kız çocuklarında yüzde 52'ye çıkıyor.

Gündelik işlerde kullanabiliyorlar

Nijerya, Malavi ve Tanzanya gibi ülkelerde, erkek çocuklar cep telefonlarını WhatsApp ve Facebook'ta gezinmek, internette haber taramak ya da iş bulmak gibi çokyönlü amaçlarla kullanabilirken, kız çocukları yalnızca ebeveynlerini aramak ya da hesap makinesini kullanmak gibi daha az teknoloji okuryazarlığı gerektiren ve daha basit gündelik işler için cep telefonu kullanabiliyor.

Kurallara uymayan kız çocukları cezalandırılıyor

Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerde ise toplum cep telefonu kullanırken görülen kız çocuklarına negatif tepki gösteriyor ve bu tepkinin bir sonucu olarak, ebeveynler kız çocuklarının mobil cihazlara erişimini yasaklayabiliyor. Cep telefonlarıyla ilgili kurallara uymayan kız çocukları çoğu zaman azarlama, dayak, okula göndermeme, hatta erken evlendirme gibi yöntemlerle cezalandırılıyor.

Kız çocuklarının mobil cihaz kullanımının kısıtlanması, onların cep telefonuna ulaşmak için güvenli olmayan ve örtülü davranışlara yönelmesine neden olabiliyor. Kız çocuklarının cep telefonu kullanmak için ebeveyn iznine ihtiyaç duyduğu Kuzey Nijerya gibi bölgelerde, erkek çocuklar istedikleri zaman kız arkadaşlarına gizlice ulaşabilmek için onlara telefon veriyor. Diğer yandan, kız çocuklarının mobile erişiminin kısıtlı ve teknoloji okuryazarlığının düşük olduğu Malavi ve Rwanda gibi ülkelerde ise kız çocuklarının kendileri cep telefonları nedeniyle erkek çocuklarla temas kurmak durumunda kalarak kötü yola düşebileceklerinden endişe ediyor. Genel olarak bakıldığında, mobil cihazlara erişim konusunda kız çocuklarının önündeki en büyük engel ebeveynlerin güvenlik endişesi(yüzde 47) olurken, erkek çocukların önündeki en büyük engel ise maliyet (yüzde 60) oluyor.

5 maddelik manifesto

Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect, rapordan hareketle, teknoloji ve kalkınma alanında faaliyet gösteren kuruluşlara, kız çocuklarının mobil teknolojilere erişimini engelleyen toplumsal baskıların tanınması ve savunmasız durumdaki bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mobil ürün ve hizmetler geliştirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Bu kapsamda, “Kız Çocukları ve Mobil Cihazlar” konulu 5 maddelik bir manifesto da yayınlayan Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect, ilgili sektörleri, mobil cihaz kullanımındaki cinsiyet uçurumuna bütünsel bir çözüm bulunması, dijital çağ okuryazarlığının yeniden yazılması, online ortamda korunmaya yönelik tasarımlar geliştirilmesi, hem erkek çocukların hem de yetişkin erkeklerin çözümün bir parçası haline getirilmesi ve kız çocuklarına yeni dijital ufuklar kazanma ve birlikte oluşturma konularında destek verilmesi için harekete geçmeye davet etti.

800 bini aşkın kadının hayatına dokundu

Tüm dünyada teknolojinin gücüyle fark oluşturmayı hedefleyen Vodafone Grup Vakfı,sağlık, eğitim ve afet yardımı gibi alanlarda teknolojiden yararlanarak toplumsal fayda sağlamaya odaklanan projelere destek veriyor. Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülkelerde pek çok global ve lokal sosyal yatırım projesine imza atan Vodafone Grup Vakfı, bugüne kadar, hamile kadınlara yönelik acil ulaşım hizmeti, obstetrik fistül hastası kadınlar için ameliyat desteği, kadınlar için doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmetleri, HIV pozitif anneler ve çocukları için test ve tedavi hizmetleri gibi çeşitli programlarla 800 bini aşkın kadın ve kız çocuğunun hayatına dokundu.

Girl Effect, 66 ülkede 48 milyonu aşkın kişiye ulaştı

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Girl Effect, 2004'ten bu yana kız çocuklarının güçlendirilmesi hedefiyle faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 66 ülkede 48 milyonu aşkın kişiye ulaşan Girl Effect, kız çocuklarına erişmek için gençlik markalarını ve milyonlarca gencin sevdiği ve etkileşimde bulunduğu mobil platformları kullanıyor. Girl Effect, kendini ifade etme, kendine değer verme ve sağlıklı ilişki kurma konularında kız çocuklarına yardımcı oluyor.