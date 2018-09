Klinik Psikolog Nurten Sancak'ın “İlişkinin Dili Gizlidir” kitabı çıktı

Kitabın lansman gecesine ise usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ile iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Klinik Psikolog Nurten Sancak yıllarca yaptığı araştırmaların ardından kaleme aldığı “İlişkinin Dili Gizlidir” kitabını okuyucuyla buluşturdu. Sancak, büyük emeklerle bu zamana kadar psikolojik danışmanlık verdiği vak'alardan da yola çıkarak kaleme aldığı kitabını tanıttı. Hedefe Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen lansmana merkezin de kurucusu olan Klinik Psikolog Nurten Sancak'ın yanı sıra usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ile iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Bu alandaki ilk kitabıyla okurlarıyla buluşan Sancak, lansmanda kitapta kadın erkek ilişkileri, bekarlık, aşk, evlilik, boşanma, ikinci şans gibi konuları işlediğini aktardı. Sancak, makalelerinden derlediği kitabın, insanların yaşadığı problemlere karşı uzman görüşüyle pratik ve uygulanabilir öneriler sunduğuna dikkat çekti. Kariyerindeki birikimin kitaba yansıdığını belirten Sancak, lansmanda eserini konukları için imzaladı.

“Vak'alarımızdan kariyerimizdeki birikimin sonucu oluşmuş bir kitap”

Kitabıyla ilgili bilgi veren Klinik Psikolog Nurten Sancak, “Bu ikinci kitabım fakat alanlar ayrı diyelim, bu tarzda ilk kitabım. Bu daha önce basına yazdığım makalelerden derlenmiş bir kitaptır. Onun için uzunca bir süredir toparladığım makaleleri bir araya getirdik. İlişkilerin kadın erkek romantik ilişkilerin her safhasında, her sayfasını bulabilirsiniz. Yalnızlık, aşk, evlilik mi bekarlık mı var, sonrası artık sürpriz olsun. İnsan hayatındaki her önemli adımımızı kitapta bulabiliriz. Kitap vak'alarımızda karşılaştığımız ilişkiye dair durumların özeti zaten onlardan yola çıkarak yazdık. Bu tamamen vak'alarımızdan kariyerimizdeki birikimin sonucu oluşmuş bir kitap diyelim” dedi.

“Türkiye için de çok önemli bir kazanım olacak”

İlişkiler adına kitabın önemli tavsiyelerde bulunduğunu ve çalışmayı çok başarılı bulduğunu dile getiren Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, “Onun bu başarısı beni çok gururlandırdı. Ben evlilikte çeyrek asrı geride bırakmış bir kişi olarak nikah şahitliği yaptığım tüm gençlere şu tavsiyede bulunuyorum. Paylaşmayı öğrenin mutluluklar paylaştıkça artar, sıkıntılar paylaşıldıkça azalıyor. Paylaşmadıkça ilişkinin pek bir anlamı kalmıyor. Gençler ona dikkat ederlerse ilişkilerde çok daha farklı noktaları yakalıyorlar. Nurten Hanım da sanıyorum bunu kitapta vurgulamış. Çünkü kendisinin de bu tavsiyelerde bulunduğunu hep takip ediyorum. Çok başarılı bir uzman, bu yayın bence Türkiye için de çok önemli bir kazanım olacak” ifadelerini kullandı.