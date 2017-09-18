Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:44

Köpekbalığı, kanser hastalarına ücretsiz dağıtıldı

Marmara Denizi’nde yakalanan 1 ton 200 kilo ağırlığındaki devasa büyüklükteki köpekbalığı, etinde şifa arayan kanser hastalarına ücretsiz olarak dağıtıldı.

Köpekbalığı, kanser hastalarına ücretsiz dağıtıldı

18 Eylül 2017 14:44

Köpekbalığının iskeleti ve derisi ise müzede sergilenecek.


Marmara Denizi’nde bu yıl balık av sezonun açılmasının ardından yakalanan 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpekbalığı, Balıkçı Kenan’da kanser hastalarına dağıtıldı. Köpekbalığı eti almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, köpekbalığı kısa sürede tükendi. İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan’ın dileyen vatandaşa pişmiş olarak, dileyen vatandaşa ise çiğ olarak ücretsiz dağıttığı 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpekbalığı kesilmeden önce de fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.


Her öğün az miktarda farklı pişirme yöntemleri ile tüketilmeli


Özellikle kanser hastalarının etinde şifa aradığı köpekbalığı için Balıkçı Kenan’a önceden iletişim bilgilerini kaydettiren vatandaşlar izdiham yaşanmadan köpekbalığı etini aldı. Vatandaşlara köpekbalığı etini nasıl pişirmeleri gerektiği yönünde püf noktaları anlatan Balıkçı Kenan Balcı, her öğün az miktarda farklı pişirme yöntemleri ile tüketilmesi önerisinde bulundu.


Eti hastalara, kemiği ve derisi müzeye


Etini kanser hastalarına ücretsiz olarak dağıttığı köpekbalığının iskelet ve dış yüzeyinin ise kendilerine kalacağını söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, bunların da kendi kurduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesine dahil olacağını söyledi. 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpekbalığının, müzeye dahil olan en büyük balık türlerinden olacağını ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, “Etini şifa arayan kanser hastalarına dağıttık. Yoğun bir talep olduğunu gördük. Dilerim ki şifa olur. Bu köpekbalığının mumyalama işlemi birkaç ay sürecek. Daha sonra müzemizdeki yerini alacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç