Köpekbalığı, kanser hastalarına ücretsiz dağıtıldı

Köpekbalığının iskeleti ve derisi ise müzede sergilenecek.

Marmara Denizi’nde bu yıl balık av sezonun açılmasının ardından yakalanan 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpekbalığı, Balıkçı Kenan’da kanser hastalarına dağıtıldı. Köpekbalığı eti almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, köpekbalığı kısa sürede tükendi. İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan’ın dileyen vatandaşa pişmiş olarak, dileyen vatandaşa ise çiğ olarak ücretsiz dağıttığı 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpekbalığı kesilmeden önce de fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Her öğün az miktarda farklı pişirme yöntemleri ile tüketilmeli

Özellikle kanser hastalarının etinde şifa aradığı köpekbalığı için Balıkçı Kenan’a önceden iletişim bilgilerini kaydettiren vatandaşlar izdiham yaşanmadan köpekbalığı etini aldı. Vatandaşlara köpekbalığı etini nasıl pişirmeleri gerektiği yönünde püf noktaları anlatan Balıkçı Kenan Balcı, her öğün az miktarda farklı pişirme yöntemleri ile tüketilmesi önerisinde bulundu.

Eti hastalara, kemiği ve derisi müzeye

Etini kanser hastalarına ücretsiz olarak dağıttığı köpekbalığının iskelet ve dış yüzeyinin ise kendilerine kalacağını söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, bunların da kendi kurduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesine dahil olacağını söyledi. 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpekbalığının, müzeye dahil olan en büyük balık türlerinden olacağını ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, “Etini şifa arayan kanser hastalarına dağıttık. Yoğun bir talep olduğunu gördük. Dilerim ki şifa olur. Bu köpekbalığının mumyalama işlemi birkaç ay sürecek. Daha sonra müzemizdeki yerini alacak” dedi.