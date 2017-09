Küçükçekmece’de 2017 - 2018 Eğitim yılına coşkulu açılış

Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış törenine, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

“Sorumluluğumuz büyük’’

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Ülkemizin geleceğinin şekillenmesi için mücadele eden öğretmenlerimize, yürekten ve sonsuz teşekkür ediyorum. İlçemizde yeni okullar ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 16 okulun inşaatı devam ediyor, 16 okulumuzu daha hizmete açarsak ilçemizde tekli eğitime geçmiş olacağız. Her şeyi çözmenin anahtarı okul ve eğitim. Hocaların hocası rahmetli Sabahattin Zaim hocaya soruyorlar, eğitim nedir? ‘Eğitim güzel insan yetiştirme sanatıdır’ diyor, ne kadar özlü bir tanım, eğer güzel insan yetiştirebiliyorsanız, başkaları için fedakarlık yapan, soran, sorgulayan, doğruyu bulma konusunda kendi fikirlerini ortaya koyan bir nesil yetiştirebilirsek kendimizi başarılı sayacağız, sistemde buna doğru ilerliyor. Bütün öğretmen ve öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

“Her türlü problemin çözümü eğitim”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de yaptığı konuşmada yeni eğitim-öğretim yılının tüm Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, ‘’Rabbim çocuklarımız zihin açıklığı versin, onları kazadan beladan korusun, öğretmenlerimize onlara eğitim hayatı boyunca ilgi ve alaka gösterecek aşk versin, ailelerimize de öğretmenlerimize yardımcı olabilecek basiret anlayışı nasip etsin inşallah. Küçükçekmece’deki en büyük zenginliğimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Yaklaşık 160 bin öğrencimiz bugün okul hayatı ile tekrar buluşuyor, 150 tane okulumuz var. Bu kadar büyük bir eğitim kadrosuna sahipsek iyi yoldayız demektir. Eğitimle düzeltilmeyecek yanlış, tamamlanmayacak eksik yoktur. Okullarımızın fiziki şartları her geçen gün daha da iyileşiyor. Türkiye artık eğitimin çok farkında, bütün aileler çocukların eğitimi için her türlü fedakarlığı yapıyor. Eğitimden başka çıkış yolumuz yok. Her türlü problemin çözümü eğitim. Bizde belediye olarak okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütçemizden önemli bir pay ayırıyoruz. Bütün öğretmenlerimize saygılarımı sunuyor, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum ’’dedi.

“Eğitim müfredatı değişti’’

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da yaptığı konuşmasında, “Bu sene her seneden farklı bir heyecan ve birçok yenilikle eğitim öğretime başlıyoruz. Bunların en başta geleni, çocuklarımız için çok faydalı olduğunu inandığımız eğitim müfredatındaki köklü değişiklik meselesi. Bu sene, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak olan müfredat değişikliği, önümüzdeki seneden itibaren bütün sınıflarda uygulanacak. Ne değişti, program sadeleştirildi, fazlalıklar sadeleştirilerek gereksiz bilgiler çıkarıldı. Sınıflar arasında ve birimler arasında ahenk ve bütünlük sağlandı. Temel değerler, bilgi ve beceriler, tutum ve davranışlar birbiri ile uyumlu ve tamamlayacak şekilde düzenlendi. Yerli ve milli değerlerimiz programının bütününe yerleştirildi. Güncelliği sağlandı, karşılığı olmayan bilgiler çıkarıldı. İnşallah çocuklarımız çok daha iyi şartlarda, çok daha gerekli bilgiler ile eğitim öğretim faaliyetlerini yapacaklar. Kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

Açılış sonunda protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere iyi dersler diledi.