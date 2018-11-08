Küçükçekmece'de eğitim çocukların ayağına geliyor

Qudra Programı sosyal uyum modülü kapsamında, Expertice France tarafından Uluslar arası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı işbirliğinde yürütülmekte olan Küçükçekmece Gençlik Gelişim Merkezi ve Çocuk Karavanı projeleri bilgilendirme toplantısı Küçükçekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi Semt Konağı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan ve proje ortaklarının yetkili isimleri katıldı. Qudra Projesi Avrupa Birliği ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Proje ile 3 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

“Gönüldeki sınırları ortadan kaldırmalıyız”

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi ülke vatandaşlarının dayanıklılığını güçlendirmek ve tüm çocukların sosyal hayata uyumunu kolaylaştırmaya yönelik hayata geçirilen projeyi çok önemsediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, “2011 yılından bu yana Suriye'de bir insani kriz yaşıyoruz. Suriye'den ciddi bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldık. Küçükçekmece 800 bin nüfuslu bir ilçe ve 45 bin mülteci kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bütün insanlık için önemli olan dünya üzerinde sınırlar varken gönül coğrafyasındaki sınırları ortadan kaldırmaktır. Zulme uğrayan insanların kavmi ve ırkının önemi yoktur. Bizim tarihimizde bu topluluklara sahip çıkılmışlığın örnekleri çoktur. Küçükçekmece Belediyesi olarak da sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. Çocuklarımızı çok önemsiyoruz. İnsana yapılan yatırım bizler için çok önemlidir. Hem Türk hem Suriyeli çocuklarımız için geliştirilen bu anlamlı projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Kişisel gelişim kursları veriliyor

Proje kapsamında İstasyon Semt Konağı'nda açılan Küçükçekmece Gençlik Gelişim Merkezi'nde gençler ve çocuklara Türkçe, Bilgisayarlı Muhasebe, Mutfak Atölyesi, İngilizce ve Proje Döngüsü Yönetimi kursları verilerek, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Gelişim Merkezi'nde kurulan 15 Temmuz Şehitler Kütüphanesi ile de çocukların ders çalışma ve araştırmalarına uygun mekanlar oluşturuldu.

Çocuk karavanı ile sosyal uyum

Proje için özel olarak dizayn edilen gezici Çocuk Karavanı ise ilçede Suriyeli çocukların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, tüm çocukların katılımına açık etkinlikler gerçekleştirecek. Çocuk Karavanı'nda genel olarak Türkçe dil eğitimi, oyun temelli gündelik yaşam bilgisi, psikososyal destek ve tüm çocukların kaynaşmasını sağlayacak kültürel aktiviteler gerçekleştirilerek, sosyal uyumlarının sağlanması amaçlanıyor.