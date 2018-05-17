Küçükçekmece’de PTT soygunu

Olay, Küçükçekmece Tepeüstü Mahallesi Er Sokak içerisinde bulunan PTT şubesinde saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, PTT şubesine gelen maskeli ve silahlı iki soyguncu ilk olarak çalışanları etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasa da bulunan 11 bin TL alan soyguncular yaya olarak kaçtı. Bu sırada çalışanlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. PTT içerisinde ve çevrede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.