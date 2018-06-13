Küçükler’de de namağlup şampiyon VakıfBank

Finalde Eczacıbaşı’yla karşılaşan sarı-siyahlı küçükler, 19-25, 25-19, 25-20 ve 25-21’lik setlerle sahadan 3-1 galip ayrılarak kupaya ulaştı. VakıfBank, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı.

TVF ile Selçuklu Belediyesi’nin iş birliğiyle Konya Ticaret Odası - TÜYAP Konya Uluslararası Merkezi’nde düzenlenen Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda VakıfBank, Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı. Finalde Eczacıbaşı’yla karşılaşan sarı-siyahlı küçükler, 19-25, 25-19, 25-20 ve 25-21’lik setlerle sahadan 3-1 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Finalde ilk seti 25-19 kaybeden sarı-siyahlı küçükler, hücumda etkili oynadığı ikinci seti 25-19 alarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü seti 25-20 kazanan VakıfBank, dördüncü seti de 25-21 alarak, Türkiye şampiyonu oldu. Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda oynadığı 7 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, rakiplerine sadece 3 set verdi.

VakıfBank Spor Kulübü Ankara Şubesi altında faaliyet gösteren Ankara VakıfBank Küçük Takımı ise Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda 4.’lüğü elde etti. E Grubu’ndan ikinci olarak çıkan Ankara VakıfBank, Son 16’da Kocaeli Yenikent’i, çeyrek finalde de Karşıyaka’yı 3-1’le geçerek yarı finalde İstanbul VakıfBank’ın rakibi oldu. Maçı 3-0 kaybeden Ankara VakıfBank, turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

VakıfBank Altyapı Koordinatörü Guiseppe Bosetti, "Büyük bir mutluluk yaşıyorum. VakıfBank’ta henüz ilk senem olmasına rağmen çok güzel başarılar alıyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki; bu çocuklar yıl boyu büyük ilerleme kaydettiler. Çok çalıştılar ve kendilerini geliştirdiler. O yüzden bu sonucu kesinlikle hak ettiler. Onlar adına çok mutluyum. Çünkü bu sene gerçekten çok büyük iş çıkardılar" diye konuştu.