Kudüs’ün manevi atmosferi Sultangazi’ye taşındı

Ramazan‘ın ilk gününde bir araya gelen Sultangazililer, Kudüs’ün manevi atmosferinde ilk oruçlarını açtı.

Kudüs’te yer alan eserler Sultangazi’de yeniden vücut buldu. Sultangazi Belediyesi ve Filistinli derneklerle birlikte yürütülen çalışmalarla Kudüs’te yer alan Kubbet-üs Sahra, Kıble Mescidi, Kayd Bayd Çeşmesi, Şam Kapısı, Kudüs Kahvehanesi’nin panoramik yapıları Ramazan etkinlik alanına taşındı. Kubbet-üs Sahra içine ilçedeki vatandaşlar için mescit inşa edildi. 6 bin metrekare alan üzerinde bulunan Kudüs’ün simge eserlerinin panoramik yapıları Ramazan boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan Ayının ilk gününde yüzlerce ilçe sakinini aynı sofrada buluşturdu. Ramazan’ın sevincini paylaşan vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte dualarla orucunu açtı. Sultangazi Belediyesi, Kudüs Temalı Ramazan etkinlik alanında yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Ramazan ayının ilk günün de bir araya gelen vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açtı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"

Kudüs temasıyla hazırlanan etkinlik alanında Ramazan boyunca vatandaşları ağırlayacaklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay Filistin’in yanında olduklarını ifade etti. Altunay, “Filistin ve Kudüs’te yaşanan acı olayı nefretle kınıyoruz inşallah onların hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, altını çizerek söylüyorum. Kudüs konseptli Ramazan etkinlik alanı Kudüs’ün panoramasını buraya getirdik. Orada olan ne varsa benzetmeye çalıştık. İlk kıblemiz, ilk mescidimiz Şam kapısı ve diğer kapıları da Kayd Bayd Çeşmesini, Kubbet-üs Sahrayı buraya kurarak inşallah Filistin kahvesiyle beraber tamamladık. Böylece bir Ramazanı Kudüs temasıyla ihya edeceğiz. İstiyor ve temenni ediyoruz ki onlar hiç unutulmasın hep gönüllerimizde olsun, ama bu görsellerle hafızalara daha iyi yer edinsin diye bu temayı işliyoruz” dedi.