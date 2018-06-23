Kültür festivaline muhteşem kapanış

Rumeli Ekrem ile coşan göçmen vatandaşların renkli eğlencesi festivale damga vurdu.

Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği festivalin son gününde Rumeli, Trakya ve Balkan kültürleri yaşatıldı. Fevzi Çakmak Meydanı’na akın eden binlerce göçmen kültür festivaline muhteşem bir kapanış yaptı. Festivale, TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ’ın yanı sıra Trakya, Rumeli ve Balkan Gönül Birliği Dernekleri Platformu Başkanı Gökhan Aygün katıldı.

"Halkalı’da yeni pazar yerini açacağız”

Festivalde söz alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Ramazan’ın ilk gününden beri burada Türkiye’nin 81 vilayetinden vatandaşla dost ve kardeş olmanın keyfini yaşadık. Burası 27 dönüm ve altında büyük bir Pazar alanı ve otopark var. Yakında Halkalı’ da da bir Pazar yerimizi daha açacağız. İki Pazar yerinin de açılışını yapacağız inşallah. Biz belediyeciliğin halka ve hakka hizmet olduğunu hiç unutmadık. Bize verdiğiniz güçlü destek için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Karadeniz, katkılarından dolayı Gökhan Aygün’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Festival alanını dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e böylesi güzel bir etkinliğe imza attığı için teşekkür etti. Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olması gerektiğini kaydeden Göksel Gümüşdağ da, Temel Karadeniz’e teşekkür ederek, bunun böyle etkinliklerle sağlanacağını söyledi. Halis Dalkılıç ise demokratik bir şekilde kardeşliğin ve birliğin nasıl yaşandığını görmek için herkesin Küçükçekmece’ye bakması gerektiğini ifade etti. Trakya ve Balkan Gönül Birliği Platformu Başkanı Gökhan Aygün, festivale gelenlere minnetlerini dile getirdi.

Festival kapsamında Balkan ve Trakyalı ünlü sanatçılar Murat Balkan, Ramazan Günay, Fuat Erenoğlu, Sevim Balkan, Faruk Yılmaz ile yöresel halk oyunları ekibi sahne aldı. Rumeli Ekrem’in sahneye çıkmasıyla ise göçmen vatandaşların eğlencesi üst seviyeye ulaştı. Gönüllerince eğlenerek memleket hasretlerini gideren göçmen vatandaşlar hem şarkılara eşlik etti hem de dans etti. Festivalin sonunda ise göçmen vatandaşlar Temel Karadeniz’e ve festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.