Yönetmelikler buna müsaittir ama bu orada düğün dernek nişan sünnet töreni olacağı anlama gelmiyor. Efes’te düğün dernek nişan vesaire söz konusu değil. Ben kamuoyuna da bu konudaki duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi’nde Geleneksel Muayede ve Baklava Alayı etkinliğine katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, Efes Antik Kentinde düğün yapılacağı iddialarını değerlendirdi. “Orada herhangi bir şekilde sünnet düğünü veya evlilik töreni, nişan vesaire yapılmıyor” diyen Bakan Avcı, “Gerek İzmir İl Kültür Müdürlüğümüz gerek basın müşavirliğimiz konuyla ilgili açıklamayı yaptılar. O açıklamalarda da vurgulandığı gibi orada herhangi bir şekilde sünnet düğünü veya evlilik töreni, nişan vesaire yapılmıyor. Ama orada yine bizim yönetmeliklerimize uygun olarak yetkililerimizin denetiminde zaman zaman kamu kuruluşlarının, Turizm meslek kuruluşlarının, Turizm işletmelerinin ağırlandığı dinletiler konserler, klasik batı müziği konserleri, klasik müzik konserleri olabiliyor. Kokteyl olabiliyor buna bağlı olarak ama bütün bunlar belki kurallara uygun olarak yetkililerin denetiminde ve bilgimiz dahilinde yapılıyor. Hiçbir etkinliğin çevredeki arkeolojik ve tarihi dokuya zarar vermesine müsaade edilmiyor.

Dünyanın başka yerlerinde de zaman zaman tarihi yapılarda etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Bakan Avcı, “Bodrum kalesinde düzenlenen artık geleneksel hale gelmiş olan festival gibi programlar yapılabiliyor, bunlar bilgimiz dahilinde ama buna rağmen bazen işgüzar bir kamu görevlisin veya bir yetkilinin kendi kafasına göre kuralları aşarak yaptığı bazı uygulamalar varsa diye biz araştırmalarımızı yapıyoruz. Burada öyle bir şey söz konusu değil ama daha önce Bursa’da mesela tarihi caminin avlusunda bir kamu görevlisinin sünnet düğünü yapması türünden münasebetsizlikler olabilir. Bunları önlemek için gerekli tedbirleri alabiliyoruz. Efes’teki uygulama bunlardan değil. Bu tür tarihi alanlarda dokuya zarar vermeyecek türden kültürel ve turistlik etkinlikler yapılabilir. Yönetmelikler buna müsaittir ama bu orada düğün dernek nişan sünnet töreni olacağı anlama gelmiyor. Yapmıyor zaten. Ben kamuoyuna da bu konudaki duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Kamuoyunun duyarlı olması çok iyidir ama dediğim gibi Efes’te düğün dernek nişan söz konusu değil. Çevredeki arkeolojik dokuya zarar vermemek kaydıyla yönetmeliğin izin verdiği türden kültürel ve turistik etkinlikler burada yapılabilir yapılmaya devam edecek ama bu düğün dernek sünnet töreni değil” şeklinde konuştu.

Bakan Avcı: “AKM ile ilgili çalışmalarımızda son noktaya geldik. Orada inşallah yakında ayrıntılı bir basın toplantısıyla sizlerle paylaşacağız. Orası için düşünülen projeyi, projenin ayrıntılarını mevcut yapının yerine nasıl bir yeni yapı kurulacağını vesaire hepsini ayrıntılı olarak sizlerle paylaşacağız. Operaların kapatılması, devlet tiyatrolarının kapatılması söz konusu değil.”