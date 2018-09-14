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Kupada 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonrası belli oldu.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Tutu eşleşmeleri belli oldu. 3. eleme turunda, 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de bulunan 36 takım mücadele edecek.



Gerçekleşen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:


Adana Demirspor - Yeni Orduspor


Zonguldak Kömürspor - Bayrampaşa


Şile Yıldızspor - Adanaspor


Erzin Belediyespor - Ümraniyespor


AFJET Afyonspor - Siirt İl Özel İdaresispor


1461 Trabzons - Tuzlaspor


Kırşehir Belediyespor - Altay


Nazilli Belediyespor - Tokatspor


Pendikspor - Altınordu


Elazığspor - Batman Petrolspor


Karadeniz Ereğli BelediyesporAntalyalyaspor


Şanlıurfaspor - Yomraspor


Yeni Amasyaspor - Atiker Konyaspor


Tire 1922 - Sivas Belediyespor


Balıkesirspor Baltok - Amed Sportif Faaliyetler


Bartınspor - Sarıyer


Bandırmaspor - Gaziosmanpaşa


Fethiyespor - Sancaktepe Belediyespor


Boluspor - Payasspor


Diyarbekirspor - Samsunspor


Bucak Belediye - Bugsaşspor


Çengelköy Futbol Yatırımları - Sakaryaspor


Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor - Ankara Demirspor


Kilis Belediyespor - Osmanlıspor


Çaykur Rizespor - Tarsus İdman Yurdu


Niğde Anadolu Futbol Kulübü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor


Bozuyükspor - Denizlispor


Ankaragücü - Serik Belediyespor


Erbaaspor - Eskişehirspor


Maltepespor - Menemen Belediyespor


Karaman Belediyespor - Etimesgut Belediyespor


Altındağ Belediyespor - Manisaspor


Eyüpspor - Pazarspor


Konya Anadolu Selçukspor - Fatih Karagümrükspor


Gaziantepspor - Dersim 62 Spor


Kırklarelispor - UTAŞ Uşakspor


Anagold 24 Erzincanspor- Gazişehir Gaziantep


Manis Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü


Gençlerbirliği - Bergama Belediyespor


Kastamonuspor 1966 - Bitlis Özgüzelderespor


Giresunspor - Kocaelispor


Kardemir Karabükspor - Körfezspor


Gümüşhanespor - Silivrispor


Kahramanmaraşspor - Kemerspor 2003


Van Büyükşehir Belediyespor - Hacettepespor


İstanbulspor - Bağcılarspor


Hatayspor - Esenler Erokspor


Darıca Gençlerbirliği - İnegölspor

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