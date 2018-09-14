Kupada 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonrası belli oldu.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Tutu eşleşmeleri belli oldu. 3. eleme turunda, 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de bulunan 36 takım mücadele edecek.
Gerçekleşen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:
Adana Demirspor - Yeni Orduspor
Zonguldak Kömürspor - Bayrampaşa
Şile Yıldızspor - Adanaspor
Erzin Belediyespor - Ümraniyespor
AFJET Afyonspor - Siirt İl Özel İdaresispor
1461 Trabzons - Tuzlaspor
Kırşehir Belediyespor - Altay
Nazilli Belediyespor - Tokatspor
Pendikspor - Altınordu
Elazığspor - Batman Petrolspor
Karadeniz Ereğli BelediyesporAntalyalyaspor
Şanlıurfaspor - Yomraspor
Yeni Amasyaspor - Atiker Konyaspor
Tire 1922 - Sivas Belediyespor
Balıkesirspor Baltok - Amed Sportif Faaliyetler
Bartınspor - Sarıyer
Bandırmaspor - Gaziosmanpaşa
Fethiyespor - Sancaktepe Belediyespor
Boluspor - Payasspor
Diyarbekirspor - Samsunspor
Bucak Belediye - Bugsaşspor
Çengelköy Futbol Yatırımları - Sakaryaspor
Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor - Ankara Demirspor
Kilis Belediyespor - Osmanlıspor
Çaykur Rizespor - Tarsus İdman Yurdu
Niğde Anadolu Futbol Kulübü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Bozuyükspor - Denizlispor
Ankaragücü - Serik Belediyespor
Erbaaspor - Eskişehirspor
Maltepespor - Menemen Belediyespor
Karaman Belediyespor - Etimesgut Belediyespor
Altındağ Belediyespor - Manisaspor
Eyüpspor - Pazarspor
Konya Anadolu Selçukspor - Fatih Karagümrükspor
Gaziantepspor - Dersim 62 Spor
Kırklarelispor - UTAŞ Uşakspor
Anagold 24 Erzincanspor- Gazişehir Gaziantep
Manis Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü
Gençlerbirliği - Bergama Belediyespor
Kastamonuspor 1966 - Bitlis Özgüzelderespor
Giresunspor - Kocaelispor
Kardemir Karabükspor - Körfezspor
Gümüşhanespor - Silivrispor
Kahramanmaraşspor - Kemerspor 2003
Van Büyükşehir Belediyespor - Hacettepespor
İstanbulspor - Bağcılarspor
Hatayspor - Esenler Erokspor
Darıca Gençlerbirliği - İnegölspor