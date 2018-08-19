Kur’an kursu öğrencilerinden Ömer Halisdemir konulu tiyatro oyunu

Minik öğrencilerin tiyatro oyunu, büyükleri ağlattı.

İstanbul Kartal Mustafa Denizer Camii Yaz Kur’an Kursu, geçtiğimiz gün düzenlen programla kapandı. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, öğrenciler ve veliler katıldı. Program Kartal Kavaklı Camii İmam Hatibi Fatih Şahin’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, 4 ile 6 yaşındaki anaokulu öğrencilerinin gösterisiyle devam etti. Programda minik öğrencilerin sema gösterisi ve Peygamber efendimizin son anlarını anlatan gösteri büyük beğeni topladı. Programın sonunda 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in şehadetini konulu tiyatro oyunu ise gözyaşlarıyla izlendi.