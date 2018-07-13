Doğan savunmasında, "Ben asla ‘Necati şaşmaz FETÖ’cüdür’ demedim, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil" dedi.

Bir televizyon programında "Kurtlar Vadisi Darbe" hakkında yapılan yorumlarla hakaret suçunu işledikleri iddia edilen Nihat Doğan’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın “hakaret” ve “iftira” suçlarından 8’er yıl 4’er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında zorla getirme kararı çıkarılan tutuksuz sanık Nihat Doğan katılırken diğer sanıklar gelmedi. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu.

"Necati beyi tanımam, husumetimiz yoktur"

Sanık Nihat Doğan kimlik tespiti sırasında televizyon yorumcusu olduğunu ve aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden muhtemelen 15 gün sonra basına Pana Film’nin film yapmak suretiyle ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ ismini satın aldığı gündeme düştü. Görsel ve yazılı medyada bu konu işlendi. Biz de yapmış olduğumuz programda şahsım yorumcu olarak şüphelerimiz noktasında kendilerine birkaç soru yönelttik. Zaten yöneltmiş olduğumuz sorularda basında, medyada sorulan sorulardı. Necati Şaşmaz beyi tanımam. Kendisiyle hiçbir husumetim de yoktur" dedi.

"’Necati Şaşmaz FETÖ’cüdür’ demedim"

Yapmış olduğu eleştirilerin tamamının yapım firmasının eylemi olduğunu söyleyen Doğan, "Neticede, ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ ismini Necati beyin kendisi değil yapım şirketi satın almıştır. Buradaki konu da Necati beyi değil yapımcıyı bağlar. Bizler de milli, vatanperver bir sanatçı duyarlılığı ile üzerimize düşen görevi yapma noktasında, kendi kapımızın önünü süpürme noktasında bulunduğumuz görevde mücadele verdik. Mücadele vermeye de devam edeceğiz. Ben asla ‘Necati şaşmaz FETÖ’cüdür’ demedim, ‘Necati şaşmaz vatan hainidir’ hiç demedim böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Necati Şaşmaz insanların teveccüh duyduğu, filmleri de başarılı olan sanatçı arkadaşımızdır" ifadelerini kullandı.

"Bizim programda gündeme getirdiğimiz konular da aslında kendi döneminde de sorgulanmış, o dönemin gazetecileri tarafından irdelenmiş konulardır" diyen Doğan, "Kanalımızı bu haber yoluyla mahkemeye veren Necati bey, kendi eski bölümlerini bugün tekrar bizim kanalımızda yayınlatması da bizim ne kadar haklı olduğumuzu, tüm bunların basın, düşünce, özgürlük kapsamında değerlendirildiğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"Fikirlerimizi söyledik, beraatimi istiyorum"

Doğan, "Programın konu başlıkları yapımcı tarafından belirleniyordu. Ben ve iki gazeteci arkadaşım düşünce özgürlüğü kapsamında fikirlerimizi dile getiriyorduk. Fikirlerimizi doğaçlama olarak orada belirtiyorduk. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme taraf avukatlarına beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat müşteki sıfatıyla bulunurken, Nihat Doğan, Bircan İpek, Cihad Zembat, Gülşah Saraçoğlu ve Ömür Varol şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, televizyon programında şüpheliler tarafından "Müştekilerin yapımcısı oldukları dizinin senaryosunda FETÖ terör örgütüne mensup istihbaratçılar tarafından müdahale edildiği, FETÖ’den talimat alındığı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ölümle tehdit edildiği, yapımcı ekibin FETÖ terör örgütünce yapılan 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği" şeklindeki iddiaların farklı tarihlerinde yinelenerek tahkir ve iftira kastı taşıdığı vurgulanmıştı.

Şüpheliler Bircan İpek, Cihad Zembat, Gülşah Saraçoğlu, Nihat Doğan ve Ömür Varol hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlarından ayrı ayrı 1 yıl 9 ay 15’er günden 8 yıl 4’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.