LinkedIn'den Sestek'e ödül

Türkiye genelinde 200'den fazla kuruluşu yetenek yönetimi ve işveren markası çalışmaları kapsamında değerlendiren LinkedIn Yetenek Ödülleri'nde, ses teknolojileri şirketi Sestek, 'En Başarılı İşe Alım Ekibi' ödülüne layık görüldü.

LinkedIn tarafından bu sene ikincisi düzenlenen LinkedIn Yetenek Ödülleri İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. LinkedIn Insight ekipleri tarafından şirketlerin LinkedIn Yetenek Çözümleri'ni kullanarak yetenek çekme, işe alma ve işte tutma performanslarının ölçümlendiği 5 farklı kategoride en iyiler belirlendi. Yapay zeka tabanlı ses teknolojileri geliştiren Sestek, işe alım ekiplerinin performanslarının ölçümlendiği 500'den az çalışana sahip 'En Başarılı İşe Alım Ekibi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Funda Tüz, şunları aktardı: "LinkedIn sunmuş olduğu gelişmiş işe alım araçları sayesinde iş ilanlarını kolayca yönetebilmenin ve optimize etmenin ötesinde yetenekleri keşfetmemizi de sağlıyor. Şirketimizi en iyi şekilde tanıtma imkanlarını da sunan LinkedIn, bünyemizde görmek istediğimiz potansiyel yeteneklerin bizden haberdar olmalarını, bizimle bağlantıya geçmelerini de destekliyor ve kazan-kazan ilişkisi çerçevesinde iş birliği yapmamıza katkıda bulunuyor. Beklentilerimizle birebir örtüşen adaylar, başarılı işe alım süreçlerine zemin hazırlıyor ve ekibimiz her geçen gün daha da büyüyor. Etkin kullandığımız LinkedIn tarafından 200 şirket arasından bu ödüle layık görülmek, insan kaynakları stratejimizin doğruluğunu da bir kez daha teyit etti".

Sestek İK ekibini kutlayan LinkedIn Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pembe Eren ise şunları söyledi: “LinkedIn Ekibi ile Sestek arasında şahane bir işbirliği söz konusu. Sestek, çalışanlarına ve Türkiye'nin genç beyinlerinin potansiyeline çok inanıyor. Yenilikçi bakış açısıyla hem kendi faaliyet alanında hem de sosyal ağlarda son teknolojiyi kullanmayı önceliklendiriyor".