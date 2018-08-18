Mahalleliyi sokağa döken yangın umurlarında olmadı

Mahalleliyi sokağa döken yangın söndürme çalışmaları sırasında yol üzerinde bulunan kahvehanedeki bazı vatandaşların oyun oynamaya devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Güngören Akıncılar Mahallesi Öğretici Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katındaki izolasyon malzemeleri saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede bütün çatıyı saran alevler gökyüzüne yükselmeye başladı. Durumu gören bina sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bağcılar, Bakırköy ve Güngören İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Bina çevresine güvenlik şeridi çekilirken ekipler yangının merkezine ulaşmakta güçlük çekti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Çatıda bulunan izolasyon parçalarının yanmanın etkisiyle zaman zaman binanın girişine döküldüğü görüldü.

Yangını gören vatandaşlar bir anda sokağa döküldü. Bazıları kaygılı gözlerle söndürme çalışmalarını izlerken bazıları ise cep telefonlarıyla itfaiye ekiplerinin çalışmalarını kaydetti. Öte yandan yangına müdahalede bulunan bir itfaiye erinin nabız yükselmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yanan parça binada başka bir daireye düştü

İtfaiye ekiplerinin çatıdaki parçaları söndürme çalışmaları sürerken yanarak binanın çatısından aşağıya düşen bir parça bina üzerinde başka bir dairenin balkonuna düştü. Bitişik nizamdaki binalarda bulunan bir vatandaş durumu fark ederek kendi balkonundan kova ile su dökerek karşı binanın balkonundaki kıvılcımı söndürdü. Daha sonra itfaiye ekiplerine kıvılcımın olduğu yere göstererek olası bir olumsuzluğun önüne geçmesini sağladı.

Sokak üzerinde bulunan yangın umurlarında olmadı

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürdüğü sırada sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede oturan bazı vatandaşlar oyun oynamaya devam etti. Karşı apartmanda bulunan yangını umursamadan kağıt ve zar oyunlarını oynamaları bu kadarına pes dedirtti.