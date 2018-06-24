Platform tarafından mahkum ve muhtaçlara 9 bin ilmihal, 54 bin kitap, 27 bin Kur’an-ı Kerim ulaştırıldığı ifade edildi.

Çeşitli nedenlerden ceza alan mahkumlara ve muhtaçlara yıllardır gönderdiği binlerce yardım kolisiyle ulaşan İstanbul Eğitim ve Sosyal Yardım Derneği bünyesindeki Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu, Beylikdüzü’ndeki yeni merkezine taşındı. Yakuplu Merkez Mahallesi’ndeki merkezin açılış törenine Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu Başkanı Lütfullah Uzun, İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, İhlas Vakfı Türk Dünyası Koordinatörü Numan Aydoğan Ünal, emekli Müftü Hasan Yavaş ve Mehmet Said Arvas Hoca ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende yapılan konuşmalarda, gönderilen kitap ve eşyaların dışarıyla bağlantısı olmayan cezaevindeki mahkumlar için önemine dikkat çekildi. Törene katılanlar, kolilerin bulunduğu alanı gezerek, paketlerin nasıl hazırlandığına dair de bilgi aldı.

Kitapların cezaevindeki insanların manevi yönlerini geliştirmelerine önemli katkılar sunduğunu ve platformda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu Başkanı Lütfullah Uzun, “9 bin ilmihal, 54 bin kitap, 27 bin Kur’an-ı Kerim, o civara yakın seccade, tespih, takı gibi belki 10-15 tane şirketin yapamayacağı bir hizmet ortaya çıkmış. Türkiye’de 350-370 bin insan var cezaevinde ve Türkiye’de cezaevine girmiş çıkmış 13 milyon 500 bin kişi var. Bu iş için üç tane şey var. Bir koli hazırlanacak, iki içindekiler, bir de bunun için eşyaların toparlanması, birikmesi, tasnif edilmesi, kolinin hazırlanması, paketlenmesi neredeyse haftada 1-2 gün emek gerekiyor” diye konuştu.

“Çok büyük bir ihtiyacın karşılığı”

Platformun bir ihtiyaç sonucu ortaya çıktığını ifade eden İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, “Mahkumlara, muhtaçlara yardım platformunda da belirtildiği gibi insanlara faydalı olmak, daha çok iyilik yapmak ve insanların geleceğine katkıda bulunmak maksadıyla geniş bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu gerçekten çok büyük bir ihtiyacın karşılığı olarak arkadaşlarımızın tespiti suretiyle ortaya çıkmış yepyeni bir yapıdır” dedi.

“Oradaki arkadaşlara yardım etmek lazım”

Cezaevindeki insanların da dışarıdaki bir insanın evinde ihtiyaç duyduğu birçok şeyi hapishane ortamında aradığını dile getirirken duygulanan bir vatandaş, “Oradaki insanları gördük, oradaki arkadaşlara yardım etmek lazım. İnanın ki oradaki her şeye muhtaç insanlar” ifadelerini kullandı.

Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar ise mahkumder.org adresinden bilgi alabilir.