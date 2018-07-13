Maltepe sporla buluştu

Maltepe ilçesinde 2018 yılının ilk 6 ayında belediye tarafından, spora ve sporculara büyük destek verildi. Maltepe Belediyesi tarafından, Maltepe Amatör Spor Kulüpleri Derneği’ne (MASK) bağlı futbol, voleybol, hentbol, basketbol dallarında faaliyet gösteren 18 amatör spor kulübüne nakdi yardım yapılırken, katıldıkları turnuvalarda başarılara imza atan 29 Maltepeli sporcuya da, Ödül Yönetmeliğinde belirtilen başarı ve miktarlara göre toplam 50 bin 250 lira ödül dağıtıldı. Ayrıca, talep eden okul ve amatör kulüplere de spor malzemesi yardımı yapıldı.

Maltepe’deki devlet okulları, voleybol, basketbol ve hentbol takımları antrenmanlarını ücretsiz olarak belediyeye ait Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’ndaki basketbol sahasında gerçekleştirirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gülsuyu Asım Kara stadında, çocuk maratonu, Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda ise “Minikler Judo Şenliği” düzenlendi.

Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün, Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda yılın ilk altı ayında düzenlediği yüzme programlarına ise 328 kişi katıldı. Maltepe’de, "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" sloganıyla kimsesiz ve dar gelirli ailelerden 45 çocuğa da ücretsiz yüzme eğitimi verildi.

Pilatesle formda kaldılar

Maltepe Belediyesinin, kadınları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla verdiği ücretsiz pilates dersleri büyük ilgi gördü. Kış sezonunda haftada iki gün düzenlenen ve 27 Nisan’da sona eren ücretsiz pilates eğitimlerine, 2 bin 564 kişi katıldı. Fiziksel ve ruhsal sağlığı destekleyen yoga yapmak isteyenler için de haftanın üç günü, ücretsiz yoga eğitimleri verildi. Eğitmen eşliğinde bin 857 kişi yoga yaptı. 9 Haziran’da sona eren eğitimlerde nefes teknikleri, konsantrasyon ve meditasyonu içeren fiziksel ve zihinsel çalışmalar yapıldı.