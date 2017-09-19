Maltepe’de “Muharrem” buluşması

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Muharrem ayı boyunca lokmamızı hep birlikte paylaşacak, mütevazı sofralarda orucumuzu açacağız” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Muharrem ayı öncesi, Alevi kurum, kuruluş, dernek, vakıf yöneticileri, dedeler ve inanç önderleriyle bir araya geldi. Cemevlerinin sorunlarından Muharrem ayında yapılacak etkinliklere kadar pek çok konuda fikir alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Başkan Kılıç, “Hz. Hüseyin ve yoldaşlarının Kerbela’da şehit edilişin acısı, hala yüreklerimizi sızlatıyor. Yas-ı matem orucu tuttuğumuz Muharrem ayında, bu acılar bir daha yaşanmasın, birlik ve beraberliğimiz bozulmasın, 7’den 77’ye herkesin yüreği insan sevgisiyle dolsun diye dualar edeceğiz. Muharrem ayı boyunca lokmamızı hep birlikte paylaşacak, mütevazı sofralarda orucumuzu açacağız” dedi.

Her bir kurum temsilcisinin sırayla düşüncelerini paylaştığı toplantıda, Muharrem ayı boyunca tüm cemevlerinde lokma dağıtılacağı belirtilerek, bir araya gelme çağrısı yapıldı.