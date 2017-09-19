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19 Eylül 2017 09:08

Maltepe’de okullar zabıtaya emanet

Maltepe Belediyesi, güvenli sokaklar projesi kapsamında son 2 senedir yapılan okul önlerinde belediye zabıtası uygulamasını, bu eğitim-öğretim yılında da uygulamaya başladı.

Maltepe’de okullar zabıtaya emanet

19 Eylül 2017 09:08

Uygulamayla, okul önlerinde trafik düzenlemesini sağlayacak zabıtaların, uyuşturucu ve benzeri tehditlere karşı da öğrencileri koruması amaçlanıyor.


Okulların açılmasıyla birlikte, Maltepe Belediyesi’nin iki yıl önce hayata geçirdiği “Okul Önü Zabıta” görevlileri de iş başı yaptı. Belediyeye bağlı zabıtalar, güvenli sokaklar projesi kapsamında, okul önlerinde öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde trafik akışını sağlarken, uyuşturucu satıcılarına, çetelere ve diğer tehlikelere karşı da öğrencilere yardımcı oluyor. Üzerlerinde, “trafik zabıta” yazılı yelekler bulunan görevliler, ellerindeki “dur” ve “geç” işaretleriyle okul önlerinde trafiği düzenleyip, öğrencilerin rahat ve güvenli bir biçimde okullarına ulaşmalarını sağladı.



Öğrenciler ve veliler memnun


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ellerindeki imkânlar nispetince ücretsiz öğrenci servisleriyle birlikte okul önlerine zabıta birimleri konuşlandırarak, çocukları tehditlerden koruduklarını ifade etti. Uygulamadan, veliler de oldukça memnun. Okul önlerindeki uyuşturucu tehdidi gibi olumsuzluklarda ciddi anlamda azalma olduğunu kaydeden veliler, “Çocuklarımızı artık güvenle okullara bırakıyoruz” diye konuştu.




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