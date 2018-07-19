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19 Temmuz 2018 14:43

Maltepeliler güne sabah sporuyla başlıyor

Maltepe Belediyesi tarafından açık havada ücretsiz olarak düzenlenen sabah sporu, kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Maltepeliler güne sabah sporuyla başlıyor

19 Temmuz 2018 14:43

Temmuz ayında başlayan sabah sporu etkinliği, Eylül ayında sona erecek.


Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen sabah sporu, antrenör eşliğinde pazartesi ve çarşamba günleri saat 07.00-08.00 saatlerinde Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan Yalçın Kızılay Spor Salonu’nun bahçesinde yapılıyor. Sabah sporu ile vatandaşların, yaz mevsiminde de düzenli spor yaparak, sağlıklı ve zinde bir yaşam sürdürmelerine destek veriliyor. Antrenör Ezgi Yıldırım, Maltepeli vatandaşların sabah sporu ile güne daha iyi başladıklarını belirterek, “Derslerimize katılanlar fiziksel ve psikolojik anlamda kendilerini daha iyi hissediyor. Sabahın serinliğinde, günün ilk saatlerinin insana verdiği enerji çok daha farklı. Bahçede, açık havada egzersizlerimizi yapıyoruz” dedi.


Sabah sporuna katılan vatandaşlar, düzenli spor ve beslenme ile hareketsizlik, fazla kilo, yüksek tansiyon, uykusuzluk, stres, bel-sırt ağrısı başta olmak üzere sağlık sorunlarında ve şikayetlerinde azalma yaşadıklarını belirterek, herkesi spor yapmaya davet ettiler.




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