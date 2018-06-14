Maltepe’ye "Aile Sigortası"yla bayram geldi

Ramazan Bayramı öncesi Maltepelilere adeta bayram yaşatan proje ile hak sahibi kadınlara her ay 600 TL yaşam desteği sunulacak.

Maltepe Belediyesi, 1971 yılında Türkiye’nin imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 102 sayılı “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi”ne sahip çıkarak, “Aile Sigortası”nı hayata geçirdi. Aile Sigortası ile hak sahibi kadınlara her ay 600 TL’lik yaşam desteği sunulacak. Hak sahibi kadınların tütün ve alkol mamulleri dışında sadece Maltepe’de yapacakları alışverişte kullanacakları Halk Kart ile ilçe esnafının da yüzü gülecek. Aile sigortası uygulamasını, Türkiye’de hayata geçiren ilk belediye olmaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Kılıç, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 102 sayılı ‘Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’ni 1971’de imzalamıştı. Aile sigortası, bu uluslararası sözleşmenin hayata geçirilmeyen tek maddesiydi. Maltepe Belediyesi olarak, tam 47 yıl sonra devletimizin attığı bu imzaya sahip çıkarak, aile sigortasını hayata geçirdik. Sosyal demokrat belediyeciliğin olmazsa olmazlarından olan Aile Sigortası ile hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, herkesin evinde aşı kaynayacak, Maltepeliler her gün bayram yapacak."

53 bin hanenin kapısı çalındı

Tamamen bilimsel yöntemlerle ve puanlama sistemine dayalı titiz bir araştırmayla sonuçlandırılan “Aile Sigortası” projesi için, Maltepe Belediyesi bünyesinde ekip kuruldu. İlçe sınırları içerisinde 53 bin hanenin kapısını tek tek çalan ekipler, puanlama sistemiyle ihtiyaç sahibi 3 bin 6 haneyi tespit etti. 11 bin 419 vatandaşla yüz yüze anket yapıldı. Geliri bin 500 TL’nin altındaki haneler için ise ikinci etap çalışmaları başlatıldı. İkinci etapta, Sosyal İnceleme Formu oluşturularak, yardım yapılacak hanelerin bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırıldı ve bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra listeler oluşturuldu. Proje kapsamında tespit edilen ailelere, her ay ortalama 600 TL maddi destek sunulması planlanırken kartlar, hanedeki kadınların adına çıkartıldı. Alkol ve tütün dışında alışveriş için kullanılabilecek kart, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli olacak ve Maltepe esnafına da destek sağlanacak.