Manuel Charr: “Osmanlı askerlerini örnek alarak çalışıyorum”

Dünya Şampiyonu Türkiye hayranı Suriyeli boksör Manuel Charr, Sultanahmet Meydanı’nda basın toplantısı düzenledi. Başarılı sporcu İstanbul’u çok sevdiğini söyleyerek, “İstanbul’da Türk seyircisinin önünde olmak çok güzel. Türkler maçlarıma ilgi gösteriyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Benim rakibim Dünyanın en iyilerinden bir tanesi dikkatli olmam gerektiğini biliyorum. Onu yeneceğimi biliyorum onun için ringe çıkıyorum. Türkiye bizim ikinci ülkemiz. Çünkü biz tatile hep buraya geliyoruz. Türkler iyi insanlar. Çocukluk arkadaşlarım da Türk. Köln’deki maçıma destek vereceklerine inancım tamdır” şeklinde konuştu.

"Osmanlı askerlerini örnek alarak konuştum”

Manuel Charr, Osmanlı devleti hayranı olduğunu da söyleyerek, “Bugün Avrupa birliği Amerika var. Bir zamanlarda Osmanlı vardı biz de onların torunlarıydık Biz Osmanlı hikayeleriyle büyüdük. Bugün de dünya şampiyonu olunca Osmanlı askerlerini örnek alarak çalıştım” diye konuştu.

“Türkiye’ye Suriye’ye yapmış olduğu yardımlardan dolayı minnettardım”

Charr, Mesut Özil’e yapılan ırkçı saldırı ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

“Ben sporla politikayı ayırmak istiyorum. Onlara fazla girmek istemiyorum. Ben boksörüm ve boks üzerine konuşmak istiyorum ve boks üzerine kendimi ispatlamak istiyorum. Ben Türkiye’yi ziyaret ettim. Ben başkanımızın üzerinden tüm Türkiye’ye teşekkür etmek istedim. Türkiye’ye Suriye’ye yapmış olduğu yardımlardan dolayı minnettardım o yüzden Türkiye’ye geldim. Aslında ziyaretimin amacı Türk halkına teşekkürdü Suriyelileri aldıkları için. Dünyaya güçlü bir mesaj vermek istiyorum. Düşkünlere yardım edin arkanızı dönüp gitmeyin Türkiye buna en güzel örnektir.”

"Türkiye’yi tüm dünyaya tanıtmak istiyorum"

Başarılı boksör, maçında elde edilecek geliri yardıma muhtaç insanlara göndereceğini söyleyerek, “Ben Lübnan’da doğdum. Babamı 1994’te savaşta kaybettim. 4 yaşında bacağıma kurşun yedim savaşta. 6 yaşında Almanya’ya kaçmak zorunda kaldım. Çok zor durumlarda yaşadık. Boksa başladım disiplini öğrendim. Ben bunu spor üzerinden bütün aileme bakabiliyorum çok mutluyum. Suriye’ye sahip çıkmamın sebebi beni teröristler 2014’te vurdular. Ben Türkiye’de dövüşmek istiyorum. Türkiye’yi tanıtmak istiyorum. Türkiye İslam aleminin en yürekli ülkesidir. Türkiye’de maç yaparak Türkiye’yi dünyaya tanıtmak istiyorum. Atatürk stadyumunda büyük maç yapıp tüm seyircileri orada görmek istiyorum. Bu karşılaşmanın barış karşılaşması olarak yapmak istiyorum. Savaşta çok çektik savaşların bitmesini istiyorum. Elde edilen geliri de komple savaşta mağdur olmuş insanlara hediye etmek istiyorum. Allah bize veriyor. Biz de düşkünlere, ihtiyacı olanlara vereceğiz. Bu benim zorunlu maçım. Rakibimi ciddiye almıyorum” ifadelerini kullandı.