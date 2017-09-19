Marmara Denizi’ndeki mercanlar böyle kurtarıldı

200 mercan, Yassıada ve Sivriada çevresinden alınarak, Neandros Adası’nın derinliklerine dikilmeye başlandı. Mercanların başka bölgeye taşınarak bölgesel popülasyonun korunması amaçlanıyor.

Marmara Denizi’ndeki mercanları toplu ölümlerden kurtarmak için Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen mercan nakli operasyonunun detayları gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıklandı. İstanbul Su Bilimleri Fakültesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen ve İstanbul Valiliğinin desteklediği proje kapsamında 200 mercan, Yassıada ve Sivriada çevresinden alınarak, Neandros Adası’nın derinliklerine dikilmeye başlandı.

Marmara Denizi’nde canlı yaşamının önemli halkalarından olan mercanlar, çevresel faktörler nedeniyle yok olmaya başladı. Yassıada ve Sivriada’nın 20-30 metre derinliğinde, kirlilikten etkilenen kırmızı ve siyah mercanlar, Neandros Adası’na özel yöntemlerle taşınıyor. Detayları açıklanan operasyonla, uzman dalgıçlar tarafından deniz dibinden alınan mercanlar Neandros Adası’nın derinliklerine götürülerek popülasyona uygun olan bölgelerde diğer mercan türlerine bağlanarak dikildi. Ekosistemin devam etmesine katkı sağlayacak olan mercanlar, deniz canlılarının yumurtlama ve yaşam alanı olmayı sürdürecek.

"Prens Adaları bölgesinde çok güzel mercan toplulukları yaşıyor"

Proje çalışanlarından İstanbul Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nur Eda Topçu, “Marmara Denizi Prens Adaları bölgesinde çok güzel mercan toplulukları yaşıyor. Birçoğu Akdeniz’e özgü türler bazıları ise dünyada sadece prens adaları çevresinde bu derinliklerde bulunuyor. Karasal etmenler büyük ölçüde denize karıştı ve denize çökerek doğrudan mercan topluluklarının olduğu bölgeye oturdu bundan dolayı mercanların ölmelerine sebep oldu” dedi.

Mercanların taşındıktan sonra da koruma altına alınması gerektiğini belirten Topçu, “Benim proje danışmanlığımda ve sivil toplum kuruluşlarıyla da yürütülen bir çalışma bu. Sivriada’dan kurtarabildiğimiz ölçüde ve sayıda mercanı alarak canlı muhafaza edip daha korunaklı olan bölgeye taşıyacağız. Onların daha uyumlu olacağı bölgeleri daha önceden tespit ettik ama az miktardaydılar, şimdi ise oradaki popülasyonu çoğaltacağız. Böylece Sivriada’daki mercanları bir miktar koruyacağız ve genetik çeşitliliğini de oraya taşıyacağız. Mercanları nakledilen bölgede de balıkçılık ağlarından bir ölüm bekliyor olabilir. Arzumuz ve dileğimiz inşallah bu bölgenin koruma altına alınması” şeklinde konuştu.