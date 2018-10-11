Marsh Türkiye'de atama

Sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh'ın Türkiye yapılanmasında üst düzey atama gerçekleşti. Daha önce birçok uluslararası şirkette siber risk alanında çalışmalar yürüten Burak Sadıç, Marsh Risk Consulting'e direktör olarak getirildi.

Marsh & McLennan Şirketler Grubu çatısı altında hizmet veren dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh'ın Türkiye yapılanmasında üst düzey atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre daha önce birçok uluslararası şirkette çeşitli alanlarda hizmet veren Burak Sadıç, Marsh'ın danışmanlık birimi olan Marsh Risk Consulting'e direktör olarak getirildi. Sadıç, yeni pozisyonu kapsamında, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, Siber Risk Danışmanlığı ve İş Sürekliliği Yönetimi'nden sorumlu olacak.

Burak Sadıç Kimdir?

1973 doğumlu olan Burak Sadıç, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Daha önce PDI Erkom, Siemens, Meteksan Grubu, Koç.net, Innova Bilişim ve Symantec'te görev alan Burak Sadıç, son olarak PwC'de Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri olarak çalışmıştır.