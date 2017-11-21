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21 Kasım 2017 11:15

McVitie’s’ten İngiltere Kraliçesi’ne evlilik yıldönümü jesti

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Prens Philip 70’inci evlilik yıl dönümlerini McVitie’s şeflerinin hazırladığı özel bir pasta ile kutladı.

McVitie’s’ten İngiltere Kraliçesi’ne evlilik yıldönümü jesti

21 Kasım 2017 11:15


United Biscuits’in Yıldız Holding tarafından satın alınmasıyla 2016 yılı itibariyle Türkiye’de de satılmaya başlanan McVitie’s İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Prens Philip’in 70. evlilik yıl dönümleri için özel bir pasta hazırladı.


Pladis Ürün Tasarım Lideri Esther Gamble ve Pladis Global Ürün Geliştirme Şefi Mark Schomberg’in önderliğindeki pasta şefleri tarafından hayata geçirilen yıldönümü pastası için kilolarca meyve ve krema kullanıldı. Pasta, McVitie’s’in bisküvi ve keklerinin de üretildiği Pladis’in Halifax Fırın’ın da özel olarak üretildi.


2 metre uzunluğunda, 50 kilo ağırlığında ve 24 cm genişliğindeki pastanın süslemelerini ise bu alanda büyük bir üne sahip ve daha önce de Kraliyet ailesinin pasta süslemelerinde de görev alan Eddie Spence üstlendi.


1893’te Kraliçe Mary ve Kral V. George’un düğün pastası, 1947 yılında İngiltere Prensesi Elizabeth ve Sir Philip Mountbatten’ın düğün pastası (2,5 metre yüksekliğinde), İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in doğum günü pastası ve torunu Prens William’ın da 2011’deki düğün pastası 1,700 McVitie’s bisküvisi kullanılarak yapılmıştı.




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