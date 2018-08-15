Medipol Başakşehir tur peşinde

Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde yarın deplasmanda Burnley ile oynayacak. Turuncu-lacivertliler, İngiliz ekibi karşısında elde edeceği galibiyet ve gollü beraberlikler sonucunda adını play-off turuna yazdıracak.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa’da yoluna devam edebilmek için saha çıkıyor. Turuncu-lacivertli takım, 0-0’ın rövanşında yarın deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Turf Moor Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA listesine isimleri eklenmeyen Arda Turan ve Marcio Mossoro’nun forma giyemeyeceği bu mücadelede Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sakatlığını atlatan Adebayor’a da ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

Avrupa tecrübesi avantaj olacak

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin kapısından dönmüş ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmişti. C Grubu’nda Braga, Ludogorets ve Hoffenheim ile mücadele eden İstanbul ekibi, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonrası topladığı 8 puanla 3. sırada yer alarak turnuvaya veda etmişti.

Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında grup aşamasına kalan Medipol Başakşehir, geçen sezon edindiği bu tecrübeyle birlikte Burnley engelini geçerek play-off oynamak, daha sonrasında ise gruplara kalmanın heyecanını yeniden yaşamak istiyor.

Abdullah Avcı’nın takımı, toplamda ise Avrupa’da şu ana kadar 17 maça çıktı. Bu müsabakalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alan Başakşehir, attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 25 gol gördü.