Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde ya tamam ya devam maçında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu beşinci maçında yarın TSİ 23.05’te Bulgar ekibi Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 2 puanla son sırada bulunuyor. Ludogorets ise 2 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 8 puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

Kritik viraj

Süper Lig’de son olarak evinde Galatasaray’ı mağlup eden Başakşehir, Bulgaristan’a moraller yüksek olarak gidecek. Gruptan çıkma iddiasını devam ettirmek açısından çok önemli bir müsabakaya çıkacak olan turuncu-lacivertliler, Ludogorest ile daha önce 1 kez karşılaştı. C Grubu ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Çekya Futbol Federasyonu’ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Zelinka’nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak.