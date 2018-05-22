Mehmet Topal ve eşinden huzurevi sakinlerine iftar

Semiha Şakir Huzurevi ile Maltepe Huzurevi sakinlerinin katıldığı buluşmaya, aralarında Wilma Elles eşi Kerem Göğüş ve ikizleri, Yeşim Salkım, Metin-Eda Özülkü, Tuğba Melis Türk ile kardeşi Mustafa Türk, Yağmur Tanrısevsin-Oğuzhan Koç çifti, Özlem Yıldız, Ferda Anıl Yarkın, Suzan Kardeş, Ümit Erdim, Saruhan Hünel, Serap Paköz, Elif Ece Uzun, Selvi Serttaş, Gurur Aydoğan, Başak Güroz ve Zeynep Mansur gibi ünlü isimler de katıldı. İftarın sürpriz konuğu ise UEFA Euro 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi ve Ampute A Milli Takım oyuncusu Barış Telli’ydi.

Wilma Elles, huzur evi sakinleri için getirdiği çiçek ve kolonyadan oluşan hediyeleri dağıttı. Bu hediyeye çok sevinen davetliler, Elles’e teşekkür etti.

İftarın ardından eğlenceli dakikalar başladı. Metin Özülkü Orkestrası ile Eda Özülkü, Yeşim Salkım, Suzan Kardeş ve Ferda Anıl Yarkın’dan oluşan Çılgınlar Kulübü sahneye çıktı. Ekip, huzur evi sakinlerinin isteği olan tüm şarkıları tek tek söyleyerek herkesin kalbini kazandı. Ünlü isimlerin sahne almasıyla heyecanlanan huzur evi sakinleri kendilerini piste attı. Oyuncu ve sanatçıların dansa kaldırdığı konuklardan biri "düğünümde böyle eğlenmemiştim, gençliğimizi yaşattınız bize" diyerek herkese teşekkür etti. Çılgınlar Kulübü’nün ünlü isimleri, ayağa kalkamayan konuklar için şarkılarının bir kısmını salonda gezerek seslendirdi.

Sahneye çıkarak bir konuşma yapan İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, Mehmet-Selda Topal çiftine teşekkür ederek, ‘Hani hayırlı evlat derler ya Siz de huzur evi sakinleri için hayırlı evlatlarsınız. 6 yıldır her Ramazan’da onların yüzlerini güldürüyorsunuz. Siz onları dualarındasınız ve onların kıymetlilerisiniz’ dedi. Noğay, ardından Topal çiftine huzur evi sakinlerinin yaptığı bir tablo ve çiçek hediye etti.

İftarın sürpriz konuğu olan UEFA Euro 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi ve Ampute A Milli Takım oyuncusu Barış Telli de gecenin finalinde sahneye çıktı. Bu güzel gece için Topal çiftine teşekkür eden Telli, Ampute Milli Takımı’nda Avrupa şampiyonluk maçında giydiği formayı Mehmet Topal’a hediye etti.