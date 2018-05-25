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25 Mayıs 2018 11:47

Mercedes-AMG Petronas Monaco’da seriyi sürdürmek istiyor

2018 Formula 1 sezonunun altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix’i dünkü antrenman turları ile başladı.

Mercedes-AMG Petronas Monaco’da seriyi sürdürmek istiyor

25 Mayıs 2018 11:47

Monaco’da son 5 sezonda dört yarış birinciliği elde eden Mercedes-AMG Petronas pilotları, bu başarılarını sürdürmek istiyor. 2018’de son iki yarışının kazananı Lewis Hamilton, serisini devam ettirmek için piste çıkacak. Valtteri Bottas ise sezonun ilk zaferini arayacak.


Formula 1’de 2018’in altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix’i heyecanı dün gerçekleştirilen antrenman turları ile başladı. Toplam 78 turdan oluşan, 260.286 km’lik yarışa Mercedes-AMG Petronas, bir kez daha zafer için geliyor.


Monaco caddelerinde dünkü antrenman turlarıyla başlayan hafta sonu büyük bir çekişmeye sahne olacak. Formula 1’in klasikleşen yarışında son 5 sezonda 4 birincilik elde eden Mercedes-AMG Petronas pilotları, bu başarılarını sürdürmek istiyor. 2018’in son iki yarışının kazananı Lewis Hamilton, galibiyet serisini devam ettirmek için piste çıkacak. Mercedes-AMG Petronas’ın diğer pilotu Valtteri Bottas ise kendisi adına sezonun ilk birinciliğini elde etmeye çalışacak.


Monaco GP’i öncesinde Mercedes-AMG Petronas topladığı 153 puanla markalar sıralamasında liderliği elinde tutarken, Hamilton, 95 puanla pilotlar sıralamasında zirvede, Bottas ise 58 puanla aynı sıralamada üçüncü basamakta yer alıyor.


Barselona’da elde edilen dublenin kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Monaco’da bizi tamamen farklı ve özel bir pist bekliyor, bu da bizim için farklı bir mücadele demek. Geçen sene buradan iyi hatıralarla ayrılmadık çünkü doğru ayarları bir türlü tutturamadık, bu da bizim için üzücü bir ders olmuştu. Şimdi ise bu dersten iyi sonuçlar çıkardığımızı gösterme zamanı geldi. Açıkçası Monaco’ya favori olarak gelmiyoruz, Red Bull ve Ferrari bu yarışta bize oranla galibiyete daha yakın gibi duruyor. Red Bull uzun düzlük hızının önemli olmadığı yavaş virajlarda daha başarılı, Ferrari ise geçen seneki yarışı domine etmişti. Bizim görevimiz ise öğrendiklerimizle aracımızın potansiyelini maksimum düzeye çıkarmak. Şu an sezonun en önemli noktasındayız, gelecek 10 haftada 7 yarış yapılacak. Yaz arasından önce çeşitli pistlerde hızlı ve zorlu yarışlar yapacağız, bu da takımların sınırlarını test etmesi için iyi bir fırsat demek. Her türlü zayıflık ciddi puan kayıplarıyla sonuçlanacak, biz ise bu mücadeleye tamamen hazırız” dedi.


Monaco Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı şöyle:



26 Mayıs 2018 Cumartesi;


13:00-14:00 / 3. Antrenman Turu


16:00-17:00 / Sıralama Turları



27 Mayıs 2018 Pazar


16:10 / Monaco Grand Prix




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