Canikli, bölgede bulunan işadamları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katıldığı programda ÇEKBİAD üyeleri ve yönetim kurulunun tam kadro katıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Çekmeköy AK Parti İlçe Başkanı Salih Kırıcı ve Çekmeköy bölgesinde hizmet veren Ordu, Erzurum, Kars, Tokat gibi bir çok bölgenin sivil toplum kuruluşları yetkilileri de katıldı.

Yücel Yalçınkaya: "200 üye firmamız ile 10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz"

Programda açılış konuşmasını yapan ÇEKBİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya, "Ülke olarak yeniden bir seçime giriyoruz. Mevlam öncelikle her şeyin hayırlısını nasip etsin. Kısa sürede kurulan derneğimiz emin adımlarla yürüyerek uzun yolları geride bıraktı. Her siyasi düşünceye mensup arkadaşlarımız var. Bu ülkenin bayrağına, vatanına ihanet etmemiş her siyasi partiye kapımız sonuna kadar açıktır. Ülke ve bayrak sevdalısı ÇEKBİAD ailesi olarak bölgemizde 200’ü aşkın üye firmamız ile ortalama 10 bin kişiye iş istihdamı sağlıyoruz. Zorluklar çekmiyor miyiz tabi kide çekiyoruz ama hiç bir zaman mücadeleyi bırakıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Canikli "Ülkemizde ekonomik sıkıntı yok"

Dernek merkezinde bir çok katılımcının ayakta kaldığı oturacak yer bulamadığı programda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Ak Parti olarak yapmış olduğumuz faaliyetlere ne gerek var diyen bir muhalefet var. Kanal İstanbul’a ne gerek var, köprülere ne gerek var, yollara ne gerek var diyorlar. Allah doğruların her zaman yardımcısıdır. Taş üstüne taş koymak isteyen değil yokmak isteyen bir muhalefet ile karşı karşıyayız. 15 Temmuz’da yapmak istenilenleri herkes gördü. Allah rahmet eylesin bir şehit verdik. Gazi verdik. Ülkemizi ele geçirmek isteyen dış güçler ne yazık ki şimdi ekonomi ile zora sokmaya çalışıyorlar. Dolar son zamanlarda artış gösteriyor. Hepimiz görüyoruz sözde bu tarz dalgalanmalar yaparak Türkiye’de ekonomik kriz var algısı yaymaya çalışıyorlar. Bunlar sadece küçük dalgalanmalardan ibarettir. Bizim çok şükür bu anlamda küçük dalgalara ve rüzgardan etkilenecek bir ekonomik sıkıntımız bulunmamakta" dedi.

"Finans sektörümüz zaman zaman deniz gibi dalgalanabiliyor"

"2002 ve öncesini iyi görmek ve çok iyi okumak lazım" diyen Canikli, "İnşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörler her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bizler her zaman söylüyoruz önce Allah’a daha sonra halkımıza güveniyoruz. Bizler birileri gibi sırtımızı bölücülere değil, halkımızı arkamıza alarak yolumuza devam ediyoruz. Finans sektörümüz zaman zaman deniz gibi dalgalanabiliyor. Ancak bu kontrolsüz bir dalgalanma değil. Biz gemiyi hep güvenli limanlara hep ulaştırdık, bundan sonra da ulaştıracağız. Birilerinin batma, bitme iddiaları gerçek dışıdır. 2002 sonrası kalıcı tahribata hiçbir zaman uğramadık. Ekonomimiz her zaman yukarı yönlü oldu ve kalıcı zenginlik bizimle geldi. Bunun en açık göstergesi, yediklerimize, içtiklerimize ve giydiklerimize bakınız. Kullandığımız araçlara, aldığımız eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesine bakınız. Ekonomik ve siyasi istikrar beraberinde zenginlik getirdi" şeklinde konuştu.