Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kira bedellerine kadar birçok alanı etkiliyor. 2017 yılı, bina, arsa ve araziler için 2018 yılına ait uygulanacak metrekare birim değer takdirlerinin yapıldığı yıl oldu. Lakin birçok bölgedeki yapılan değişiklikler bu çalışmaların daha profesyonel, değer bazlı, hakkaniyete uygun, şerefiyeleri bile dikkate alan şekilde yapılması gerektiğini gösteriyor.

Emlak vergileri için itiraz sürelerinin dolması sonrasında, önceki yıllarda yaşanan örneklerin 2018’de görüleceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Belirlenen rakamlar önümüzdeki yıl emlak vergilerinin bazı bölgelerde yüzde yüzden fazla fark etmesine neden olacak. 2013 yılından 2014’e geçişte benzer durumu yaşamıştık. Harbiye Valikonağı Caddesi rayiç değeri 10 bin 368-TL’den 21 bin TL’ye, Gayrettepe Barbaros Bulvarı 2 bin 468-TL’den, 6 bin TL’ye, Şenlikköy Florya Caddesi bin 789-TL’den 3 bin 500-TL’ye çıkmıştı" dedi.

"MLS sistemi Türkiye’de kurulmalı"

Amerika’da uygulanan MLS (Multiple Listing Service) sisteminin Türkiye’de uygulanması gerektiğini dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü, "Bu sistem ile kiralanan ve satılan tüm gayrimenkuller listelenecek, emlak firmaları portföy paylaşımı yapabilecek, sisteme ancak yasal olarak faaliyet gösteren profesyonel emlakçılar kayıt olabilecek. Ayrıca sistem ile emlak aracılık hizmeti verenler puanlanabilecek, bu da her önüne gelenin emlak danışmanı olamamasını sağlayacak. Sistem tapu, sigorta, değerleme, vergi, mülk yönetimi ve belediye gibi entegrasyonları sağlayarak tüm sektöre bir altyapı oluşturacaktır" dedi.

"Parsel bazlı değerlemeye geçilmeli"

Cadde ve sokak bazlı değerlemenin yanlış olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Değer tespiti artık parsel bazlı olmalı, mevcut yapı stoğu göz önünde bulundurularak şerefiye farklı tespitler yapılmalıdır. Hatta yapılacak düzenleme ile, otoparkı olan, enerji kimlik belgesi A olan, dış cephesi kentsel tasarıma uygun olan gibi kriterler ile emlak vergilerinde avantajlar sağlanmalıdır. 4 yıllık süreyi beklemek yerine belli periyotlarda anlık değerleme yapılabilmelidir" dedi.

"Türkiye’nin değer haritası çıkartılmalı"

Türkiye’de vergi, sigorta, kredi, belediye, kamulaştırma gibi birçok farklı değer karmaşası olduğunu dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü, "Gayrimenkul sektöründe değer haritası oluşturulabilmelidir. Değer haritaları sadece cadde ve sokak ayrımına göre değil, taşınmazın yaşı, şerefiye farkı, imar parselinin foksiyonu, çevre değişimleri, kamu hizmetlerini vb. birçok özelliği dikkate alabiliyor olmalı. Mevcut durumda belediyeler takdir komisyonlarına etki etmekte, bu nedenle de değerler gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılacak çözüm ile belediyeler de zan altında kalmayacak ve sistem doğru bir şekilde uygulanmış olacaktır" dedi.