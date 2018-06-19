Muğla’nın Fethiye ilçesinde İzmir’den geldiği eşiyle birlikte tatil yapan Semra Aysal (32), Kelebekler Vadisi’ni gezmek için bölgeye gitmiş, ancak yürüyerek karayolundan yaklaşık 15 metre aşağıya inen Aysal, fotoğraf çekinmek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düşmüştü. Sarp kayalıklara ulaşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ise anne olmaya hazırlanan 7 aylık hamile kadının cansız bedenine ulaşmıştı.

Dün yaşanan olayın ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna Semra Aysal’ın cenazesi, Türk Hava Yollarına ait uçakla bu akşam saatlerinde Dalaman’dan havalanan uçakla İstanbul’a getirildi. Atatürk Havalimanı’na inişin akabinde uçaktan alınan Aysal’ın cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere kargo terminaline götürüldü.