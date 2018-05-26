Mustafa Cengiz: “UEFA’nın müjdeli haberlerini vereceğim”

Açıklamalarda bulunan Cengiz, UEFA’dan müjdeli haberler vereceğini ifade ederek, “Bugün klişeler kırıldı. Liseli, lisesiz ayrımı kalmadı. Fatih hocamla da konuştum ve istikrardan yana olduğu için sonuçtan memnun” dedi.

Galatasaray’da olağan seçimli genel kurulda, 2 bin 525 oyla Mustafa Cengiz tekrar başkan seçildi. Seçimin ardından cemiyete giden ve burada kulüp üyeleriyle bir araya gelerek seçimi kutlayan Mustafa Cengiz, girişte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 4 ay içinde birçok kez buraya geldiğini söyleyen Cengiz, “İlk seçimde geldik, voleybol takımının kutlamasında, şampiyonluk kutlamasında geldik. Şimdi tekrar seçim kutlamasına geldik. Ne mutlu bana. Hanıma da çok teşekkür ederim. Varlığını hiç hissettirmedi 4 ay boyunca. Şu anda omuzlarımdaki yük çok fazla. Gerek taraftar, gerek genel kurul üyeleri çok büyük destek verdi. Ortaya çıkan sonuç asla diğer adayları ezici, üzücü bir sonuç değil, bizim omzumuzdaki yükü artıran bir sonuç. Ben güç zehirlenmesine kaşı olan birisiyim. Büyük camialardaki insanlara verilen destek sürekli artıyor. Bunu doğru kullanmak gerekiyor. UEFA ile müjdeli haberler vermek istiyorum. Bugüne kadar bunları söylemedim çünkü seçim için kullanmak istemedim. GS TV’yi de seçim için kullanmadım. Diğer adaylara açtık ama GS TV’yi. UEFA seçimleri saat saat izledi. Onlar da mutlu oldu. Verdiğimiz sözlerin tutulduğunu gördüler. UEFA ve batı dünyası, verilen sözlerin tutulmasına önem verir. Şark kurnazı gibi önce söz verip sonra söz tutmazsanız, bağımsız bir denetçi gelir ve sonra kıpkırmızı kesilirsiniz. UEFA Başkanı, FFP müdürleri bizi kutladı. Verdiğimiz sözleri tutacak bir yönetim olduğumuz için sevindiler. Galatasaray bu ayağa kalkışını Avrupa ve dünya yolunda egemen olma yolunda ilerleyecek. Galatasaray bu yolda diğer Türk takımlarıyla yürüyecek” açıklamasını yaptı.

“Önümüzdeki 1 ay içinde lütfen kombineleri tüketin”

Taraftarlara mesajı olup olmadığı sorulan Mustafa Cengiz, “Taraftara popülist anlamda ve halk dalkavukluğu anlamında hiçbir şey söyleyemem. Taraftarın bana verdiği destek beni çok gururlandırdı. Umarım eğrisi doğrusuna denk gelir, şansımız da bize yardım eder ve camia el birliğiyle bu ayağa kalkışı devam ettirir. Lütfen önümüzdeki 1 ay içinde kombineleri ve locaları tüketin. Ürünleri tüketin. 1 haftadır bu seçim nedeniyle şampiyonluğu yaşayamadık. Ben bütün taraftarları kucaklıyorum. Bugün tarihi klişeler kırıldı. Liseli lisesiz ayrımı kırıldı. Lisenin 1. sandığından, 20. sandığına kadar herkes bize destek verdi. Aramızda ortaya çıkarılmak istenen klişeler artık yok olsun. Diğer adaylara da teşekkür ediyorum. Onların elindeki Galatasaray’ın işine yarayacak projeler de mutlaka değerlendirilecektir” diye konuştu.

“Fatih hocam da istikrardan yana”

Göreve ilk geldiğinde ‘İnan edin şampiyon olacağız’ cümlesiyle taraftarı selamlayan Mustafa Cengiz, bu sloganın sorulması üzerine, “İkinci Başkanım Dinç Üner bana ‘İnan edin’in patentini alalım dedi. Bunun patenti alınmaz tabii, herkes kullanıyor. Biz bize teslim edilen bu emaneti, ölümcül hata yapmadan yürütmeye çalışacağız. Fatih hocamla biraz önce görüştüm. Kendisi de istikrardan yana. Hiçbir teknik adam, hiçbir yönetici huzursuz bir ortamda olmak istemez. Güven, dostluk istikrar içinde gideceğiz. Ben hocam ve Abdürrahim konusunda çok şanslıyım. Yürüyüşümüz devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.