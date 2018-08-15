Müzeler bayramda ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi Kurban Bayramı’nda da ziyarete açık olacak. Yerebatan Sarnıcı bayramın birinci günü 13.00-18.30, diğer günler ise 09.00-18.30 saatleri arasında, Şerefiye Sarnıcı bayramın birinci günü 13.00-19.00, diğer günler ise 10.00 - 19.00 saatleri arası, Miniatürk bayram boyunca 09.00-19.00 saatleri arasında, Panorama 1453 Tarih Müzesi birinci gün 13.00 - 18.00 diğer günler 09.00 - 18.00 saatleri arası, Türk Dünyası Kültür Mahallesi sadece bayramın birinci günü kapalı, diğer günleri ise 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yerebatan Sarnıcı

Tarihî Yarımada’nın ortasında bulunan Yerebatan Sarnıcı, 542 yılında Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından Büyük Saray’ın su ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılmıştır. Suyun içinden yükselen mermer sütunlar arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından “Yerebatan Sarayı” olarak da anılıyor.

Şerefiye Sarnıcı

428 ve 443 tarihleri arasında İmparator 2’nci Theodosius tarafından, Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri) vasıtasıyla su depolamasını sağlamak amacıyla inşa edildi. Sudan çatıya doğru 32 adet mermer sütunla yükselen sarnıç etkileyici bir güzellik sunuyor.

Miniatürk

Türkiye’nin geçmişten bugüne uzanan kültür ve medeniyet birikimini yansıtan mimari eserlerini, sergilenen maketlerle bir araya getiren Miniatürk, “zamanın durduğu yer” olarak da nitelendiriliyor. Miniatürk’te, Türkiye ve dünyadan seçilmiş 134 mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketleri sergileniyor.

Toplam 60 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan ‘Büyük Ülkenin Küçük Modeli’ Miniatürk, restoran, kafeterya, alışveriş merkezi, açık hava gösteri alanı, çocuk oyun parkı ile dev bir kompleks durumunda.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Dünyadaki 30 kadar panoramik müze içerisinde “tam panoramik” özelliği taşıyan tek müze unvanını taşıyan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 3 boyutlu panoramik görüntüsü ve ses efektleriyle gerçekçi bir etki uyandırarak, İstanbul’un fethini adeta yeniden yaşatıyor. Ziyaretçiler, müzenin alt katındaki panoramik kısma girdiklerinde, kapalı bir mekâna girdikleri değil de, adeta açık bir alana çıktıkları duygusuna kapılıyorlar.

Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi

Topkapı Kültür Parkı’nda kurulan Türk Dünyası Kültür Mahallesi Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), R.F. Tataristan, ve Başkortostan’a ait kültür evlerinden oluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Türk Cumhuriyetleri’ne tahsis ettiği evlerde ülkelere özgü kültürel ögeleri görebilmek mümkün. Mahallede ayrıca Orta Asya kültürüne ait üç çadır bulunuyor. Alan içerisinde ayrıca, Moğolistan’daki Orhun kitabelerinin, Kazakistan’daki Hoca Ahmet Yesevî Türbesi’nin, Azerbaycan’daki Kız Kalesi’nin ve Kırgızistan’daki Burana Kulesi’nin maketleri, Kırgız ve Kazak çadırları, Hoca Ahmet Yesevi Otağı, Turkuaz Hediyelik Eşya ve Türk Dünyası Restoranı bulunuyor.