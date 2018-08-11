MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan dolar değerlendirmesi

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, dolardaki yükselişle ilgili açıklamalarda bulundu. Doların bozdurulması yönündeki çağrıları değerlendiren Yılmaz, "Halkın bozduğu dolar da Merkez Bankası’nın piyasaya sürdüğü dolar da, ülkedeki dolar rezervini azaltmaktan başka işe yaramıyor. Piyasaya sürülen dolar buhar oluyor. Kim alıyor o da belli değil. Rezervin azalması dolar talebini de artıran bir sonuç verdiği için azalan şey pahalılaşır. İktisadın temel kuralıdır. Bu saatten sonra dolardaki yükseliş hız kesmez" dedi.

MYP Lideri Yılmaz, "Devlet Bahçeli ekonomide gelinen durumu değerlendirmek zorundadır. Bu iktidarda onun sorumluluğu çok daha yüksektir. Dolar bu şekilde devam ederse iflaslar hızlanacaktır. Devlet Bahçeli dolara müdahale edip bu duruma dur demeli ya da hükümete verdiği desteği gözden geçirmelidir" ifadelerini kaydetti.